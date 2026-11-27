Espectáculos

Clara Vegas estuvo a un paso de conquistar la corona de Miss Universo 2026, pero su vestido de gala dividió opiniones y hasta provocó una reacción del jurado. La representante venezolana llegó a la final posicionándose entre las favoritas, aunque terminó ubicándose en el tercer puesto. Tras conocerse el resultado, una declaración posterior puso su vestuario bajo la lupa y desató una ola de críticas sobre el diseño que eligió para la gran noche.

Clara Vegas Goetz es una modelo y actriz de 24 años, oriunda de Caracas, con cabello rubio y una estatura de 1,85 metros. Participó en la edición diamante del certamen buscando la octava corona para Venezuela, destacando por un desempeño que conquistó a muchos seguidores y manteniendo viva la ilusión de sus compatriotas durante la competencia.

Una final llena de tensión

La gala se llevó a cabo el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. El evento celebró los 75 años del certamen con una apertura musical a cargo de La India, Denise Quiñones y Didi Romero mientras las 116 participantes hacían su entrada al escenario. En la primera fase, se conocieron a las 30 clasificadas, grupo donde figuraban las representantes de Venezuela, Filipinas y Puerto Rico, además de candidatas de Perú, México, Chile y otros países latinoamericanos.

Posteriormente, las 30 candidatas regresaron a la pasarela en traje de baño antes de elegir a las 12 semifinalistas. El momento del desfile de vestidos de noche contó con la música del coro infantil Little Sister, que interpretó la canción "That's What Friends Are For" de Dionne Warwick. De ese grupo de 12 mujeres, el concurso seleccionó a cinco finalistas: Venezuela, Filipinas, Nueva Zelanda, República Dominicana y Puerto Rico.

El camino hacia el resultado

Las finalistas enfrentaron rondas de preguntas sobre la autenticidad, el valor de las mujeres, la participación de los jóvenes y el papel de Miss Universo en la sociedad. También se abordó el tema de la inteligencia artificial antes de que las cinco candidatas respondieran a una interrogante definitiva: "¿Qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes en este momento?".

El evento contó con la presencia de reinas de diversas generaciones, como Sheynnis Palacios, Zuleyka Rivera, Alicia Machado y Victoria Kjær Theilvig, además de Fátima Bosch, quien era la Miss Universo saliente y se encargó de entregar el título a la nueva ganadora.

Los resultados y la polémica del look

La corona fue para Jennifer Barreto, representante del país anfitrión, Puerto Rico, quien se impuso frente a las otras 115 aspirantes. Con este triunfo, la isla sumó su sexta corona, consolidándose como el tercer país con más títulos, solo detrás de Estados Unidos con nueve y Venezuela con siete. El segundo lugar fue para Melissa Núñez de República Dominicana, mientras que Clara Vegas se ubicó en la tercera posición como segunda finalista. El cuadro de honor lo completaron Bea Millan-Windorski de Filipinas, como tercera finalista, y Georgia Waddington de Nueva Zelanda, como cuarta finalista.

El resultado de Clara significó que Venezuela lograra el título de segunda finalista por segundo año consecutivo. Sin embargo, la atención se desvió hacia su propuesta de vestuario, ya que Vegas preparó un diseño que se apartaba de la imagen tradicional de los vestidos de los concursos de belleza. Esta elección para la pasarela de gala fue precisamente el punto que generó la controversia y las críticas posteriores.