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Osmel Sousa no se guardó nada al analizar el Miss Universo 2026. En una entrevista con Rodner Figueroa, el experto aseguró que Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, merecía la corona por encima de la dominicana Melissa Núñez, quien quedó como primera finalista.

Para Sousa, la puertorriqueña tenía mejores atributos físicos. Fue tajante al decir que si él hubiera sido parte del jurado, habría votado por ella: «No ser tan bella como Puerto Rico. Si yo fuera jurado, tengo a República Dominicana y a Puerto Rico, voto por Puerto Rico. Me gusta más Puerto Rico que República Dominicana».

El asesor definió a Barreto como «un mujerón», mientras que a Núñez la llamó simplemente «una niña linda». Pero no se quedó ahí, sino que también le lanzó una crítica al look de la dominicana en la noche final, asegurando que el vestido no fue una de sus mejores elecciones.

El análisis del Top 5 y las ausencias

El evento se celebró el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y terminó con la victoria de Jennifer Barreto. Sousa también pasó revista a las demás finalistas. Sobre la venezolana Clara Vegas Goetz, opinó que el cambio de ropa para la final no favoreció su imagen ni resaltó sus atributos.

En cuanto a Bea Millan-Windorski, de Filipinas, admitió que tenía condiciones para competir, aunque le puso un ojo crítico a su mandíbula. Por su parte, Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, recibió elogios por su belleza facial, aunque Sousa señaló que su estatura pudo haber jugado en contra.

Para cerrar, el zar se mostró sorprendido porque María Alejandra López, de Colombia, no entró en las cinco finalistas, ya que consideraba que tenía méritos suficientes. También mencionó que, de haber votado, habría incluido a Jasmine Blandford, de Nicaragua, en ese grupo selecto.

Sinceramente, Osmel es Osmel y siempre nos deja pensando si el jurado estuvo ciego o si él es el único que ve las cosas claras. ¿Ustedes qué dicen, Jennifer era la verdadera reina o Melissa se la merecía?