Famosos

Sofía Vergara no se guarda nada y el pasado martes 24 de noviembre lo dejó clarísimo. Durante un homenaje organizado por la Alcaldía de Barranquilla para reconocer su trayectoria, la actriz identificó a su exmarido entre los asistentes y, con el humor que la caracteriza, le soltó un comentario .

«Mi exmarido salió aquí de Barranquilla. Está ahí sentado el descarado ese con una mujer nueva 15 años menor que yo mínimo», lanzó entre risas, mientras el público reaccionaba al momento.

El motivo del viaje era conocer por primera vez la estatua monumental que le levantaron en el Gran Malecón. Aunque la obra fue inaugurada el 10 de julio de 2025, coincidiendo con sus 53 años, Sofía no había tenido la oportunidad de verla personalmente hasta ahora. La escultura, creada en bronce por el artista Yino Márquez, mide 7,5 metros de altura y pesa 5,5 toneladas, y está ubicada en la Plaza de las Luces.

Durante el acto, la artista confesó que jamás imaginó tener un monumento en su ciudad natal, donde están su familia, sus amigas de toda la vida, el colegio donde estudió y donde nació su hijo Manolo. «Yo me fui de Barranquilla hace muchísimos años, pero la verdad es que Barranquilla nunca se fue de mí», expresó.

Reconocimientos y mensajes

El evento incluyó la entrega del Turbante de la Tradición por parte del Carnaval de Barranquilla y un decreto de exaltación como barranquillera ilustre entregado por el alcalde Alejandro Char. En la parte cultural, Pedro Díaz dirigió a unos 50 hacedores del Carnaval y la cantante Aria Vega cerró el evento con la música.

Para cerrar con broche de oro, Sofía aprovechó para enviar un mensaje a los niños y jóvenes de la ciudad. Pidió que la estatua no sea solo un spot para fotos, sino un recordatorio de que pueden ir tras sus metas sin miedo, asegurando que nadie debe decirles que sus sueños son muy grandes.

Sinceramente, el comentario al ex fue la verdadera obra de arte de la tarde. ¿Quién no ha querido decir eso mismo en medio de un evento público?