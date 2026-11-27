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El Cúsica Fest regresa el 4 y 5 de diciembre al campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar (USB) tras dos años de pausa forzada. Para esta cuarta edición, la organización busca competir con los grandes festivales de la región, por lo que han decidido ampliar la propuesta musical y renovar la dinámica del espacio.

El evento contará con un cartel de más de 42 artistas, tanto nacionales como internacionales. Los nombres que encabezan la lista son Diplo, Sebastián Yatra, Lasso y Cultura Profética. Además, el festival será el escenario para el debut en vivo de Arawato, una banda conformada por Luis Jiménez de Los Mesoneros, Rodrigo Gonsalves de Viniloversus y Carlos Imperatori.

En cuanto a la logística, Cúsica decidió cambiar la distribución del terreno para mejorar la experiencia del público. A diferencia de las dos ediciones anteriores, el 4 y 5 de diciembre no habrá tarimas morochas. En su lugar, los tres escenarios estarán ubicados en puntos separados del campo de fútbol y sus alrededores, buscando que la gente disfrute cada espacio con mayor comodidad.

El sueño del Parque del Este

El crecimiento del festival ha llevado a la productora a evaluar un cambio de sede para próximas ediciones. El objetivo es mudarse al Parque del Este, aunque hasta ahora no hay nada confirmado. Rodolfo Moleiro, director general de Cúsica, explicó que quieren el apoyo necesario para lograr este salto, admitiendo que es un proceso complicado debido a la cantidad de permisos y la planificación requerida.

Según Moleiro, la meta es darle este regalo a Venezuela para que el evento pueda empezar a competir formalmente con los festivales de Latinoamérica. Por ahora, la USB sigue siendo el hogar de esta cuarta entrega, pero la intención de expandirse ya está sobre la mesa.

El cierre del ciclo de reembolsos

La organización ha dedicado gran parte del tiempo posterior a la cancelación del Cúsica Fest 2024 a un proceso de reembolso complejo. Este trámite no se limitó solo a devolver el dinero de los boletos; la productora ofreció opciones como el canje de las entradas de la edición cancelada por boletos para la cuarta edición o para otros conciertos organizados a través de Cúsica Members.

Para junio, cuando se anunció la cartelera de artistas, la empresa ya había reintegrado poco más del 90% de los boletos. Actualmente, el porcentaje de reintegración ha subido al 97%. Rodolfo Moleiro señaló que existe un margen del 3% de personas a quienes han enviado correos y recordatorios durante más de doce meses para que realicen el registro del canje o el reembolso, pero que aún no han respondido. El director aseguró que seguirá intentando contactar a estas personas.

La productora afirmó que los compradores se han mostrado comprensivos y empáticos. Moleiro cree que muchos de los que no han solicitado su dinero es porque decidieron apoyar el trabajo de Cúsica, basándose en que la gente sabe exactamente lo que sucedió.

Artistas y nuevas incorporaciones

El cartel de este año mezcla nombres nuevos con artistas que ya estaban previstos para la edición de 2024. Entre las incorporaciones recientes destacan Proyecto Uno y Lagos. Por otro lado, artistas como Irepelusa, Jerry Di, 3AM, Maye y Akapellah tenían previsto presentarse en la edición 2024 del festival.

También se integran al evento las bandas ganadoras del concurso Cúsica Challenge 2024: Capitán Mostacho, Gran Celaje y La Cueva SoundSystem, estos últimos ganadores del Festival Nuevas Bandas 2026. A este grupo se suman Mau y Ricky, Los Menor3s y el dúo Tonny Boom y Gaby Noya, creadores del pódcast Nojoda Chica.

Todo esto ocurre después de que en 2024, una semana antes del evento, Cúsica cancelara la cuarta edición y la gira de Rawayana en el país por "razones ajenas a su voluntad". No hubo explicaciones.