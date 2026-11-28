Espectáculos

Roxana Díaz anunció el lanzamiento de su primer libro autobiográfico, un proyecto en el que trabajó durante dos años. A través de Instagram, la actriz describió la obra como su mayor satisfacción y el legado más valioso para sus hijos, definiéndola como su bebé.

Este libro tiene un doble propósito: narrar la historia personal de la artista desde la verdad y ofrecer herramientas prácticas de resiliencia y apoyo para las mujeres que pasan por momentos difíciles. Con esto, busca recordarles que la vida sigue y que contar con el respaldo de la familia es el pilar fundamental para salir adelante.

El lanzamiento es el inicio de lo que denominan "Proyecto M", una iniciativa de Hispanomedio y la casa editorial PanHouse. El objetivo de este proyecto es combatir y dar visibilidad a todas las manifestaciones de la violencia contra la mujer, ya sea física, moral, emocional o digital. Díaz dijo sentirse honrada de ser quien inicia este proyecto de gran responsabilidad.

Agradecimientos y apoyo cercano

La actriz aprovechó la publicación para reconocer a quienes la apoyaron durante el proceso creativo, asegurando que el equipo de trabajo la hizo sentir como una reina. En primer lugar, agradeció a Dios y dedicó un pensamiento a la memoria de su padre, a quien agradeció la fuerza y el amor que le dio cuando más lo necesitaba.

También destacó la labor de su esposo, Carlos Guillermo Haydon, a quien describió como su apoyo y el impulsor principal para no rendirse en sus metas. Asimismo, mencionó al productor Daniel Ferrer Cubillán, agradeciéndole por su cuidado, amistad incondicional y el apoyo constante en su carrera.

El motor de su historia

En el círculo íntimo, Roxana señaló a sus hijos, Bárbara y Erik, como su motor diario, su mayor inspiración y los destinatarios principales de este testimonio de vida. También incluyó a su madre, Marjorie Burgos, a quien describió como su conciencia, apoyo y confidente, resaltando que su presencia sigue siendo vital a pesar de la distancia física.

Finalmente, la actriz envió un mensaje de cariño a sus hermanos, Rosalba y Pedro, con quienes espera reencontrarse pronto, y mencionó a sus hermanas de vida: Jully Villamizar, Sylvia y Gaby Gordillo, por acompañarla de manera incondicional. Con este paso, la artista pasa de los escenarios a la intimidad de las páginas para enviar un mensaje de fortaleza al público femenino.

¿Quién más se atreverá a abrir el libro de su vida así de fuerte?