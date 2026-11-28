Roxana Díaz se lanza como escritora con un libro sobre la violencia contra la mujer
Roxana Díaz anunció el lanzamiento de su primer libro autobiográfico, un proyecto en el que trabajó durante dos años. A través de Instagram, la actriz describió la obra como su mayor satisfacción y el legado más valioso para sus hijos, definiéndola como su bebé.
Este libro tiene un doble propósito: narrar la historia personal de la artista desde la verdad y ofrecer herramientas prácticas de resiliencia y apoyo para las mujeres que pasan por momentos difíciles. Con esto, busca recordarles que la vida sigue y que contar con el respaldo de la familia es el pilar fundamental para salir adelante.
El lanzamiento es el inicio de lo que denominan "Proyecto M", una iniciativa de Hispanomedio y la casa editorial PanHouse. El objetivo de este proyecto es combatir y dar visibilidad a todas las manifestaciones de la violencia contra la mujer, ya sea física, moral, emocional o digital. Díaz dijo sentirse honrada de ser quien inicia este proyecto de gran responsabilidad.
Agradecimientos y apoyo cercano
La actriz aprovechó la publicación para reconocer a quienes la apoyaron durante el proceso creativo, asegurando que el equipo de trabajo la hizo sentir como una reina. En primer lugar, agradeció a Dios y dedicó un pensamiento a la memoria de su padre, a quien agradeció la fuerza y el amor que le dio cuando más lo necesitaba.
También destacó la labor de su esposo, Carlos Guillermo Haydon, a quien describió como su apoyo y el impulsor principal para no rendirse en sus metas. Asimismo, mencionó al productor Daniel Ferrer Cubillán, agradeciéndole por su cuidado, amistad incondicional y el apoyo constante en su carrera.
El motor de su historia
En el círculo íntimo, Roxana señaló a sus hijos, Bárbara y Erik, como su motor diario, su mayor inspiración y los destinatarios principales de este testimonio de vida. También incluyó a su madre, Marjorie Burgos, a quien describió como su conciencia, apoyo y confidente, resaltando que su presencia sigue siendo vital a pesar de la distancia física.
Finalmente, la actriz envió un mensaje de cariño a sus hermanos, Rosalba y Pedro, con quienes espera reencontrarse pronto, y mencionó a sus hermanas de vida: Jully Villamizar, Sylvia y Gaby Gordillo, por acompañarla de manera incondicional. Con este paso, la artista pasa de los escenarios a la intimidad de las páginas para enviar un mensaje de fortaleza al público femenino.
¿Quién más se atreverá a abrir el libro de su vida así de fuerte?