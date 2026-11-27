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El guitarrista Félix Martin regresa a Venezuela para reencontrarse con su público después de ocho años de ausencia. El músico protagonizará el Caracas Live Session Vol. 1 el sábado 19 de diciembre en el Pepsi Music Hall del centro comercial Concresa, en Caracas, donde tocará junto a la agrupación de rock sinfónico Sibelius.

Para este evento, Martin contará con el apoyo de Mauricio Viloria en el bajo y Adalberto Velázquez en la batería. Por su parte, Sibelius estará integrado por Philipp Scheer en la guitarra, Franco Nori en la batería y Fabio Genovesi en la voz y guitarra.

Como invitados participará la banda de post-rock experimental Ravahil, que obtuvo una mención especial en el Festival Nuevas Bandas 2026.

Sobre el repertorio, Félix Martin comentó que está muy emocionado de tocar en su país después de tanto tiempo y que las expectativas son grandes. El setlist será variado e incluirá música venezolana y latina fusionada con rock metal, además de temas de su disco The Gathering, el cual tiene un estilo más orientado al rock melódico.

El músico es el creador de su propia marca de guitarras de 12, 14 y 16 cuerdas llamada FM Guitars. A nivel internacional, ha girado por Estados Unidos, Europa, Venezuela, México, Colombia y China con estrellas del rock progresivo e instrumental como Steve Vai, Marty Friedman, Tony MacAlpine, TesseracT y Sons of Apollo.

Además, ha pasado por circuitos de festivales como SXSW, Progressive Nation at Sea, Euroblast en Alemania, Tech Fest en el Reino Unido y Mexicali Prog en México.

Las entradas para el concierto salieron a la venta el lunes 23 de noviembre a través de comegato.com.

¿Quién se anima a ir a ver este despliegue de cuerdas?