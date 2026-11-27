Famosos

Netflix actualizó su catálogo y ya tenemos los títulos que los venezolanos están maratoneando. Entre las series que se pusieron de moda destacan El cuerpo y La ley de Alicia.

En La ley de Alicia vemos a una mujer que decide retomar su carrera de abogada cuando su vida idílica se derrumba, obligándola a reinventarse como esposa, madre y profesional. Por otro lado, El cuerpo nos lleva a Polonia, donde el pánico regresa porque un infanticida condenado está a punto de recuperar su libertad, lo que revive el conflicto entre una psiquiatra y la investigadora principal del caso.

En cuanto a las películas, Cómo proteger a una estrella y Pacífico se llevaron la atención. La primera trata sobre una guardaespaldas que debe cuidar a una estrella de cine de acción, aunque la situación se complica con secretos y chispas en plena Navidad. Pacífico, en cambio, nos pone en la piel de unos jóvenes viajeros varados en una isla que intentan escapar de una presencia malvada oculta por siglos.

Más opciones para el fin de semana

Si buscas algo distinto, hay otras opciones en la lista. Una de ellas ahonda en los juicios por asesinato de Karen Read, que desataron conspiraciones virales: ¿un accidente, una pelea mortal o una tapadera elaborada? También hay un drama donde un sargento sospecha que el esposo de una mujer atacada en la madrugada no es tan inocente como parece.

Para los que prefieren algo más ligero o fantástico, está la historia de Lilith, la hermanastra que convierte a su hermana en rana y debe aliarse con Cenicienta y un troll para salvar el reino. También aparece Gru, cuya vida se alegra con la llegada de un nuevo bebé, hasta que un viejo rival regresa para vengarse y lo obliga a empezar de nuevo con su familia y sus secuaces amarillos.

El toque navideño y el terror

El Grinch también está presente, intentando robar la Navidad para recuperar la paz y el silencio frente a los Quién, quienes planean una celebración tres veces más grande que las anteriores.

Finalmente, para los que aman el suspenso, hay una producción donde un equipo de baile femenino cae en visiones fantasmales y deseos impíos luego de que una iniciación en la noche de Halloween sale mal.

¿Cuál de todas estas vas a empezar a ver primero o ya te las terminaste todas?