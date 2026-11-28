Espectáculos

La Gala Preliminar del Miss Universe Venezuela 2026 se llevó a cabo en el Estudio 1 de Venevision, marcando el primer encuentro oficial donde el jurado evaluó el desempeño, la pasarela y la oratoria de las candidatas. La noche estuvo bajo la conducción de Nieves Soteldo y arrancó con las autopresentaciones de las chicas.

El nivel de la competencia subió durante el desfile en traje de baño, donde las aspirantes pusieron a prueba su seguridad y condición física. Sin embargo, el momento más esperado fue el desfile en traje de gala, que se convirtió en una vitrina del lujo y la alta moda venezolana. En el escenario brillaron 22 creaciones únicas, diseñadas tanto por figuras ya consagradas como por las nuevas promesas de la industria nacional.

En cuanto a los reconocimientos de la velada, el premio al mejor diseño fue para Marcos Mejías, quien logró el galardón gracias al impecable traje que lució Miss Delta Amacuro. Con esta evaluación decisiva, el camino queda despejado para la gran noche de coronación.

La cita final del Miss Universe Venezuela 2026 será el jueves 3 de diciembre. Para cerrar con broche de oro, la gala será animada por Maite Delgado y José Andrés Padrón.