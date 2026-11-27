Famosos

La modelo moldava Elizaveta Kuznetsova, de 26 años, se coronó como Miss Internacional en la gala celebrada en Tokio, Japón. Con este resultado, Moldavia consiguió su primer cetro de perlas y la ganadora relevó en el trono a la colombiana Catalina Duque.

Kuznetsova se impuso sobre las cuatro finalistas del cuadro decisivo tras superar la ronda de preguntas. El Reino Unido quedó como primera finalista, seguida por República Checa en segundo lugar, Indonesia en tercero y Vietnam en cuarto.

Por nuestra parte, la representación venezolana estuvo a cargo de Valeria Di Martino, estudiante de medicina de 21 años. Valeria logró integrar el selecto grupo de diez aspirantes después de superar las etapas previas del concurso.

En esa instancia de las diez clasificadas, que incluyó también a candidatas de Indonesia, Moldavia, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, India, Vietnam, Camboya e Islas Vírgenes, las participantes presentaron discursos enfocados en el alcance de sus proyectos sociales.

Ninguna candidata latinoamericana logró avanzar al grupo final de cinco finalistas. El camino hacia el cierre del evento comenzó con la selección de veinte semifinalistas que desfilaron en traje deportivo y de gala. En ese corte estuvieron la representante nacional y las diez finalistas, junto a concursantes de Zambia, México, Nigeria, Myanmar, Puerto Rico, Tanzania, Kenia, Cuba, Taiwán y Filipinas.

Para determinar los avances, la organización tomó en cuenta el desempeño en la competencia preliminar del lunes, el voto del público para una de las clasificadas y la defensa de iniciativas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizada el domingo previo. En total, compitieron 73 delegadas de distintos países y territorios autónomos.