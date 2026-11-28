Espectáculos

Imagínate que vas manejando tranquila y, de la nada, el carro decide que ya no quiere más. Eso fue exactamente lo que le pasó a la actriz y modelo Korina Rivadeneira en el distrito de Miraflores. Su camioneta dejó de funcionar repentinamente en plena vía pública, dejándola totalmente varada y en una situación súper incómoda.

La venezolana usó sus historias de Instagram para desahogarse y contar el caos. Según explicó, el vehículo simplemente se apagó y no encendía por nada del mundo. Lo peor es que intentó solucionar el desperfecto ella misma, pero no hubo caso. Para colmo, aseguró que la camioneta tenía gasolina, así que no tenía ni idea de cuál era el motivo de la falla.

La cosa se puso más fea porque el problema mecánico no solo afectó el motor. Korina precisó que no podía colocar la palanca en las posiciones “D” o “N”, lo que significaba que el carro estaba bloqueado. Por esa razón, aunque hubiera gente con ganas de ayudar, era imposible empujar el vehículo para quitarlo del camino y liberar el tráfico.

Ante el bloqueo de la vía, la artista pidió disculpas públicas a través de sus redes sociales a quienes se encontraran con el vehículo atravesado.

Pero, como suele pasar en el tráfico, la paciencia de la gente estaba en cero. Korina reveló que, lejos de solidarizarse, algunas personas que transitaban por el lugar empezaron a insultarla. “No me deja ni siquiera poner D o N para moverla (empujarla). La gente solo insulta, pero no puedo hacer nada”, comentó visiblemente afectada por la reacción del público.

Al final, la actriz mostró que ya contaba con la asistencia de una persona de su seguro para intentar solucionar el inconveniente y retirar el auto de la calle. Sin embargo, el caos en la zona no era solo por ella. En otro video, explicó que había otro chofer detenido justo enfrente porque se había quedado sin frenos, lo que terminó de colapsar la circulación.

Según relató, había una grúa y una persona del seguro en el lugar. Entre la grúa y el señor del seguro, Korina advirtió que tenía para un "ratazo" allí, mientras la gente seguía pasando e insultando tanto al otro conductor como a ella.

¿Quién no ha sentido el pánico de que el carro se apague en el momento menos oportuno?