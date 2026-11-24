Espectáculos

¡Pilas, gente! Valeria Marín, la mismísima que nos tenía pegados a la pantalla en TUDN por siete años, por fin soltó la sopa sobre su dramática salida de la televisora. Hace algunos meses, su partida causó un alboroto en redes, y ahora, en el podcast Diablito show, la conductora se sinceró y, ¡ojo!, aunque era su "trabajo soñado", confesó por qué decidió echarle tierrita a esa etapa. ¿El motivo? Sentía que ya no tenía para dónde crecer. ¡Así, clarito y sin pelos en la lengua!

El punto de quiebre, según ella misma, llegó justo después de terminar la cobertura del Mundial 2026. Aunque el equipo tuvo un éxito bárbaro, esa experiencia fue el detonante para que Valeria se cuestionara cuál sería su siguiente paso. Esa duda, fue la que la impulsó a cuestionarse su futuro en la empresa. No es que no le gustara, sino que, como ella misma explicó, llegó a un límite donde ya no veía más camino.

Cuando le preguntaron si existían favoritismos al interior de la televisora, Valeria prefirió mantener una postura y aseguró que Televisa es demasiado grande. Incluso tiró el dato de su esposo, el actor Julián Gil, como un ejemplo de lo amplia que es la compañía, mencionando que él, siendo del mundo del espectáculo, también ha sido llamado a colaborar en transmisiones deportivas. Sin embargo, no todo fue color de rosa.

Marín sí dejó entrever que hubo ciertas determinaciones internas con las que no coincidió del todo. Estas decisiones la hicieron pensar que no obtendría más oportunidades o que su crecimiento se estancaría. De esta manera, evitó señalar favoritismos directos o armar un escándalo, pero dejó bien claro que su decisión de irse fue por pura ambición profesional, descartando cualquier pleito personal con los ejecutivos o las autoridades de TUDN. Nada de drama de pasillo, ¿o sí?

Recordemos que, cuando Valeria anunció oficialmente su despedida de TUDN hace unos meses, la noticia generó una ola de rumores impresionantes. Las redes sociales ardieron con versiones que apuntaban a supuestas diferencias relacionadas con su matrimonio con el actor Julián Gil. ¡El chisme estaba bueno! Sin embargo, la propia periodista salió en aquel momento a desmentir cualquier crisis matrimonial y explicó que su partida respondía únicamente a que había concluido una etapa. Ahora, con estas nuevas declaraciones, queda clarísimo que nuestra Valeria busca nuevos proyectos. ¿Será que la vemos rompiéndola en otra televisora, o se lanzará a conquistar el universo digital? ¡Amanecerá y veremos!