Famosos

¡Atención, fanaticada! Nuestra querida Miley Cyrus, la cantante, compositora y actriz estadounidense que nos ha puesto a corear de todo, se casó con el músico y baterista Maxx Morando. El "sí, acepto" fue en una ceremonia bien privada el pasado sábado 21 de noviembre en Palm Springs.

Después de cinco años juntos, la pareja echó la casa por la ventana (a su manera íntima, claro). Al gran día solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Entre los presentes, vimos a Tish Cyrus, la mamá de Miley, y a su hermana Noah Cyrus. Eso sí, la gran incógnita es si su papá, el cantante Billy Ray Cyrus, estuvo por ahí. ¡El chisme está picante con ese detalle!

El lugar estaba decorado con flores blancas, creando el ambiente perfecto para la celebración. Y hablando de looks, Maxx Morando fue visto llegando antes, bien relax con su chaqueta verde y pantalones negros. Otro momento que dio de qué hablar fue cuando Tish, la mamá de Miley y esposa de Dominic Purcell, fue fotografiada llorando. ¡Ay, papá! Si la mamá llora, es que la cosa fue emotiva de verdad.

Pero el festejo no fue solo el sábado. Parece que la cosa empezó el viernes por la noche con un ensayo de la ceremonia. Dicen que asistieron unos veinte invitados, y el menú… ¡agárrense! Filete mignon y ravioles de langosta. O sea, fue íntimo, sí, pero de que fue de lujo, ¡fue de lujo! No es secreto para nadie que este es el segundo matrimonio de Miley, quien ya estuvo casada con el actor Liam Hemsworth.

Miley ha comentado que con la llegada de Maxx Morando a su vida, ha experimentado cambios personales importantes. Y si hablamos de señales, hace un mes, en un concierto en el Hollywood Bowl, la artista invitó a su entonces prometido al escenario para cantar "Let's Get Married". ¿Qué tal esa premonición en vivo y directo?

Recordemos que la pareja anunció su compromiso en diciembre de 2025, aunque la propia Miley confesó que no esperaba recibir la propuesta.