Famosos

¡Agárrense los oídos, chamos, que la nostalgia viene con todo! Miguel Mateos, ese tipo que nos ha puesto a cantar a pulmón batiente por décadas, tiene una cita con Venezuela. El ícono del rock en español, reconocido como una de las figuras más importantes del género, pisará el escenario del Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela el próximo 26 de febrero de 2027. ¿La razón? ¡Nada más y nada menos que para celebrar los 40 años de su álbum legendario, "Solos en América"! Imagínense ese nivel de legado.

A ver, esto no es un simple concierto, mi gente. ¡Esto es LA cita! Es una reverencia a un disco que marcó pauta, una producción que se catapultó como pilar fundamental del rock en español, proyectándolo a nivel internacional. Rabal Ramírez Producciones nos promete que será “un recorrido lleno de nostalgia, potencia y vigencia”, y conociendo el calibre de Mateos, ¡obvio que sí será así!

¡Díganme quién no ha gritado Obsesión a todo pulmón o se ha puesto existencial con Cuando seas grande! Es tan fácil romper un corazón y Atado a un sentimiento son la banda sonora de varias generaciones, y ni hablar de Llámame si me necesitas. Son esos temas que, sin importar el tiempo, siguen sonando frescos y pegando durísimo. Mateos regresa para demostrarnos por qué su música es una referencia obligada y que su legado sigue más vivo que nunca.

La expectativa está por las nubes, y con razón, ¡claro que sí! La producción no se anda con chiquitas: prometen un despliegue técnico de nivel internacional, con sonido e iluminación de primer nivel. Además, habrá una "experiencia previa al concierto", así que esto pinta para ser una velada completa, a la altura de la trayectoria del maestro. ¡Como manda la ley, para que no digan!

Este es de esos eventos que uno no se puede perder. Ya las entradas están disponibles en GoLiiive.com. Así que, si quieren revivir esos himnos que te han acompañado en el carro, en la rumba o en los dramas más intensos de la vida, ¡pónganse las pilas! ¿Quién se anota para esta máquina del tiempo musical que promete ser épica?