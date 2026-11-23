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¡Prepárense para mover el esqueleto al ritmo de un clásico reinventado! Viru Kumbieron y Daniel Cardozo decidieron unir sus talentos y lanzaron una nueva versión de "Palabras del Alma", ese temazo compuesto por el venezolano Ilan Chester que hasta Marc Anthony popularizó a punta de salsa.

Esta vez, el icónico tema se transformó en una cumbia tropical. La propuesta viene con toda la artillería: percusión, arreglos bailables que te invitan a echar un pie y las voces de dos pesos pesados del género. Lo mejor es que, a pesar del cambio de ritmo, el espíritu romántico que hizo de esta canción un himno está intacto. ¿Quién iba a pensar que "Palabras del Alma" también podía ser una pista de baile?

La colaboración es un junte de generaciones en la cumbia romántica argentina. Por un lado, Viru Kumbieron, ese proyecto que arrancó en 2015 de forma independiente y se consolidó rapidito. Para que tengan una idea del tamaño de su éxito, su versión en vivo de "No Te Creas Tan Importante" con Damas Gratis superó los 200 millones de reproducciones en YouTube. Con palos como "Me Vas a Extrañar", también han llevado su sonido tropical y sus letras sentimentales fuera de Argentina, conquistando escenarios en Bolivia, Paraguay, Chile y Brasil.

Del otro lado, tenemos al maestro Daniel Cardozo, con una trayectoria que ya supera las tres décadas. Desde 1993 fue una de las voces emblemáticas de Los Charros, donde dejó su huella con canciones como "Amores Como el Nuestro".

Con esta nueva "Palabras del Alma", Viru Kumbieron y Daniel Cardozo buscan algo que nos encanta: conectar esa nostalgia que nos da escuchar un tema conocido con el sonido fresco y actual de la cumbia. El resultado es una mezcla perfecta para los que crecimos con el original y para las nuevas generaciones que lo descubrirán bailando. ¿Será que esta es la nueva onda para revivir los clásicos?