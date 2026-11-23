Espectáculos

¡Ay, chamo! Los que estaban esperando ver el toque oscuro y estilizado de Luca Guadagnino en una nueva versión de American Psycho se quedaron con los crespos hechos. El director, reconocido por peliculones como Call Me by Your Name, lanzó la noticia que a muchos nos dejó fríos: su adaptación de la novela brutal de Bret Easton Ellis no va más.

Fue en el podcast "Crew Call" de Deadline, mientras conversaba con Anthony D'Alessandro, que Guadagnino soltó la papa. Dijo sin rodeos que "Scott Z. Burns escribió un guion fantástico. Desafortunadamente para mí, en este momento no se va a realizar". ¡Un guion brutal que no verá la luz! ¿Será que era demasiado para la pantalla? ¿Demasiado intenso, quizás? Ni él ni la gente de Lionsgate han soltado prenda sobre los motivos exactos de esta cancelación, y eso nos tiene con la intriga.

Este proyecto no era cualquier cosa. Se anunció en octubre de 2024, con Frenesy Films metida en el rollo, y la promesa era una nueva interpretación, nada de un refrito de la peli original. En ese momento, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, dijo que estaban encantados de sumar a otro cineasta de élite y que Luca era el visionario perfecto para esta nueva interpretación. ¡Qué ilusiones nos crearon, vale!

Obviamente, la vara estaba alta. La American Psycho de 2000 es icónica, un clásico de culto donde Christian Bale se lució como Patrick Bateman, ese banquero de inversiones que vivía una doble vida como asesino en serie, dejando a más de uno sin dormir. El elenco de esa joya no era poca cosa: Jared Leto, Willem Dafoe, Chloë Sevigny y Reese Witherspoon, ¡todos ellos brillando en una peli que marcó una época! Y el propio Bale, cuando le preguntaron en marzo sobre la posibilidad de que otro actor asumiera su papel, dijo que quien quiera intentarlo, que lo intente, y les deseó lo mejor.

Pero no crean que Guadagnino se va a aburrir en casa. El pana tiene otros proyectos en el horno. Su próxima peli es Artificial, con el siempre talentoso Andrew Garfield en el papel principal. Esta producción va a contarnos el chismecito del auge de OpenAI y todo el drama del despido y la recontratación de su CEO, Sam Altman, en 2023. Llegará a los cines el día de Navidad, de la mano de la productora Neon. Así que, aunque no tengamos al Bateman versión Guadagnino, al menos tendremos a Andrew Garfield en la pantalla grande para salvarnos el fin de año.

Entonces, ¿qué pasó con el Bateman de Guadagnino? ¿Era demasiado bueno para ser verdad? Nos quedaremos con la curiosidad de cómo se vería la locura de Patrick Bateman con el toque moderno y estético de Luca. ¡Una oportunidad perdida de oro para un thriller psicológico que nos habría puesto los pelos de punta! ¿Será que Hollywood le tiene miedo a un psicópata con estilo o simplemente no le vieron el queso a la tostada?