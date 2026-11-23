Espectáculos

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encendió con la primera jornada del Corona Capital 2026, y Gorillaz, como era de esperarse, se lució cerrando la noche con un show espectacular. La banda, liderada por Damon Albarn, ofreció un repertorio de 25 canciones que mezcló sus temas más recientes de “The Mountain Tour” con clásicos que nos saben a pura nostalgia, todo esto el viernes 20 de noviembre en la Ciudad de México.

Gorillaz, el fiestón que no decepcionó

Durante dos horas, Gorillaz hizo vibrar al público; el cierre reunió a 72.344 personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El repertorio abrió con “The Mountain”, pasó por clásicos de más de dos décadas de carrera y cerró con “Clint Eastwood”. Pero la cosa no se quedó ahí, ¡qué va! Tuvieron invitados de lujo: Johnny Marr, el guitarrista de The Smiths, y el rapero Black Thought se unieron en “The Empty Dream Machine”. El argentino Trueno puso a rapear a la gente en español en “M1 A1” y volvió para “The Manifesto”. La cantante mexicana Luisa Almaguer apareció en “Latin Simone”, mientras que Bootie Brown participó en “Stylo” y “Dirty Harry”, y para cerrar con broche de oro en “Feel Good Inc.”, llegó Posdnuos, de De La Soul. Un show que nos dejó cantando y bailando sin parar, ¡un éxito total!

Sofia Isella y el despelote tricolor

Antes de que Gorillaz nos dejara locos, la cantante y compositora Sofia Isella también dio de qué hablar, y no precisamente por sus arreglos de violín en vivo o los temas como “Hot Gum” que combinaban electrónica. La chama, que se ha hecho viral en TikTok y ha abierto shows de artistas grandes, subió al escenario en solitario, repartió playeras y pulseras, y hasta se dejó cargar por el público. Dedicó unas palabras a la audiencia antes de interpretar el tema.

Pero el momento que armó un despelote y generó controversia fue cuando Sofia mostró unos calzones con la imagen de la bandera mexicana. ¡Ay, mi madre! Esto, según lo que se dice, desconoce el uso estricto que se le da a los símbolos patrios en México. Digamos que aquí se pasó un pelín de la raya con la interpretación del cariño al país, ¿no? ¡A veces hay que pensar dos veces con esos gestos!

Otros panas que prendieron la tarima

La jornada también tuvo a The Kooks, que con Luke Pritchard al frente, llenaron gran parte del autódromo con un repertorio que tuvo a “Naïve” como uno de los momentos más celebrados. Violet Grohl, la hija de Dave Grohl, le puso su toque de melancolía e intensidad con temas de su álbum en su debut ante el público mexicano. CHVRCHES regresó al festival por tercera vez y puso a la gente a cantar e interpretó por primera vez en vivo en México dos adelantos de su próximo disco. Yung Lean le metió fuego y luces a su presentación, ¡literalmente! Y a pesar de coincidir con The Kooks, la cantante irlandesa CMAT se echó su propio público al bolsillo con su estilo “euro country” y hasta bajó del escenario para cantar con sus seguidores, ¡un gesto que se valora!

Cifras y percances del fiestón

El clima estuvo chévere, templadito, sin lluvias. Pero no todo fue color de rosa: justo antes del show de Gorillaz, hubo un desastre con las fallas de Ticketmaster y de Telcel, que dejaron a la gente bloqueada sin poder entrar. ¡Qué fastidio! Esto complicó el acceso a muchos que no podían ver sus entradas digitales o no tenían conexión. A pesar de los contratiempos, el festival espera una afluencia total de 255.000 personas en los tres días y una derrama económica de 41 millones de dólares para la capital mexicana.