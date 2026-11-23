Espectáculos

El mundo de la farándula mexicana (y el chismecito, obvio) está ardiendo, y todo por Pedro Pereyra. Este pana, que estuvo diez años metido hasta los tuétanos en Televisa, específicamente en TUDN como productor y camarógrafo, decidió cambiar radicalmente de rumbo. Y la cosa es que, de un día para otro, ¡apareció en la competencia, días después de haber estado en su antigua televisora! La gente no sabe si es un movimiento maestro o una metida de pata con sabor a traición.

Pedro Pereyra es más que un simple extrabajador de Televisa; es conocido por ser la pareja de Tania Rincón, la presentadora estrella de "Hoy" y también parte de la movida deportiva de la cadena. Durante su tiempo en TUDN, no se anduvo con chiquitas: participó en coberturas importantes, desde partidos de fútbol hasta Mundiales y Juegos Olímpicos. Pero hace unos meses, renunció a la televisora de San Ángel por motivos personales.

Del set de TUDN a la tarima musical

Así como lo lees: Pedro Pereyra decidió que diez años detrás de las cámaras ya eran suficientes y que su verdadera pasión estaba en el micrófono. Renunció a TUDN para cumplir su sueño de toda la vida: ¡ser cantante! A través de sus redes sociales, explicó que, aunque su paso por la empresa le dejó grandes experiencias y aprendizajes, sentía que tenía pendiente una meta personal. Así cerró su capítulo de productor y camarógrafo para abrir el de músico. ¡Con un par!

Un pie en cada canal: ¿Traición o promoción inteligente?

La cosa se puso buena cuando Pedro apareció, flamante y cantando, en el programa "Sale el sol". Lo más curioso de todo es que, apenas unos días antes, había estado de visita en el matutino "Hoy", ¡que es de su antigua casa, Televisa! Esto prendió las alarmas y dividió opiniones:

Pero, ¡calma, pueblo! La realidad es que no hay drama de traición aquí. Su aparición en "Sale el sol" (y en "Hoy") no significa que se haya cambiado de televisora ni que tenga un nuevo contrato. El hombre, ahora mismo, no trabaja para ninguna cadena de televisión. Está cien por ciento enfocado en su carrera como cantante, y estas visitas a los programas son pura y física promoción de su proyecto musical. ¡Nada de regresos como colaborador televisivo! ¿Quién dijo que no se podía jugar en las dos ligas?

¿Boda a la vista?

Mientras Pedro le da con todo a su faceta de cantante, su relación con Tania Rincón sigue viento en popa. Ya llevan como tres años juntos y, como era de esperarse, los rumores de boda no se han hecho esperar. ¿Será que el 2027 nos trae campanas de boda para esta parejita? ¡Imagínate la playlist de la fiesta con los temas de Pedro! ¡Queremos esa invitación ya!

Al final, ¿será que el amor a la música (y a Tania) es más fuerte que cualquier contrato televisivo? ¡Que levante la mano quien no haya soñado con mandarlo todo al carajo para seguir una pasión!