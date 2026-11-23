Espectáculos

¡Qué nivel el de Clara Vegas Goetz! La representante de Venezuela dejó a todos boquiabiertos en la competencia de traje típico del Miss Universo 2026. Con un diseño que le rindió tributo al béisbol criollo, demostró que en Venezuela el talento y el orgullo patrio están más activos que nunca.

El traje, diseñado y confeccionado por el talentoso Carlos Hernández, fue un show de principio a fin. Llevaba una estructura escénica con pedrería de alto brillo que combinaba el amarillo, azul y rojo de nuestra bandera, además de detalles y formas inspiradas directamente en una pelota y el diamante de béisbol. ¡Pura identidad nacional con full brilloteo!

Según la organización Miss Universe Venezuela, la idea era ir más allá de un simple atuendo. Querían plasmar la pasión deportiva de nuestro país y conectar con ese momento histórico que vivimos cuando el béisbol criollo conquistó el Clásico Mundial en marzo. Un verdadero jonrón de esperanza, ¿verdad?

Y la receptividad fue brutal, ¡tanto en el público presente como en las redes! El diseño se convirtió en uno de los más comentados de la gala por su ejecución visual y por ese homenaje tan nuestro al deporte rey. ¡Definitivamente dio la talla y dejó a Venezuela en alto!