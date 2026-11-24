Espectáculos

Resulta que una entrevista con Valeria Di Martino, la representante de Venezuela en el Miss International 2026, un concurso internacional de belleza, no se escuchó completa durante la transmisión oficial del evento. ¡Un crimen! Menos mal que el Team Valeria Di Martino, unos héroes sin capa, decidieron rescatar la conversación entera y la lanzaron en Instagram. Y miren, valió cada segundo, porque nos dejó ver una Valeria que va más allá de las pasarelas y las coronas.

¿Y qué descubrimos? Pues que nuestra reina tiene un corazón gigante que le late por los animales abandonados. ¡Tiene aproximadamente nueve perros y gatos rescatados viviendo con ella! Sí, leíste bien: NUEVE. Cuando le preguntaron si prefería especies exóticas o mascotas, ella dejó clarito que su misión principal son los caninos, porque son los que más se ven en situación de abandono en las calles, Y ojo, la defensa de los animales es también darles protección y oportunidades y ser la voz de quienes no tienen voz para denunciar lo que enfrentan, ¡un verdadero súper poder!

Además, Valeria confesó que convivir con esta manada peluda le cambió la vida. Para ella, esta experiencia le ha enseñado que el mundo no gira solo alrededor de uno, sino de cómo nos conectamos con los demás. Destacó el valor de las pequeñas acciones y que la forma de tratar a otros seres vivos puede marcar una diferencia significativa. Para ella, el rescate animal es mucho más que una actividad solidaria: es una causa con la que tiene un compromiso personal y que ha influido en su crecimiento.

Pero la cosa no se quedó solo en animalitos. La entrevista también tuvo su momento de sentimentalismo familiar. Cuando le preguntaron a quién extrañaba más estando en Japón, Valeria no dudó: ¡su abuela! La describió como su compañera especial, un pilar fundamental que siempre ha estado presente en su vida y que le da esa confianza y fortaleza extra para asumir este importante desafío internacional. Porque, seamos honestos, representar a Venezuela lejos de casa, en un país como Japón, debe ser rudo y un empuje familiar siempre cae bien.

Esta entrevista que casi se pierde nos mostró una Valeria Di Martino auténtica, con valores claros y un amor profundo por su familia y por los seres que necesitan ayuda. Detrás del brillo de Miss International 2026, hay una chama que es puro corazón. ¿Quién no quisiera un poquito de esa nobleza en su vida, o por lo menos que nos adopte un perrito?