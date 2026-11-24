Espectáculos

La vida de Dayana Mendoza, nuestra icónica Miss Universo 2008, dio un vuelco que a muchos nos dejó con la boca abierta y las redes sociales en llamas. Esa reina venezolana que por años vimos deslumbrar en las pasarelas, protagonizando campañas publicitarias y brillando en el mundo del entretenimiento, decidió bajarse de los tacones de la fama y alejarse de los reflectores para meterse de lleno en su fe cristiana y en la predicación del evangelio. ¡Imagínense el tamaño del cambio! Es como si, de repente, la canción que te sabías de memoria cambiara por completo el ritmo.

Dayana Sabrina Mendoza Moncada, la caraqueña que con su carisma y belleza nos regaló la quinta corona de Miss Universo, siempre fue una figura que causó revuelo. Se coronó el 14 de julio de 2008, con apenas 22 años, en la 57ª edición del certamen en Vietnam, dejando a la colombiana Taliana Vargas como primera finalista. Aquello no fue cualquier cosa; fue un hito histórico para nuestro país, que al año siguiente volvió a poner el nombre de Venezuela en lo más alto cuando Stefanía Fernández recibió la corona de manos de su compatriota. ¡Por primera vez, un país lograba dos victorias consecutivas! Después de su reinado, Dayana siguió pegada al mundo de la moda y la televisión, trabajando como modelo internacional y haciendo apariciones en la pantalla chica. Pero parece que, detrás de tanto brillo y tanta exposición, el mundo de la farándula ya no la estaba llenando.

El camino inesperado de la fe

La transformación personal de Dayana volvió a ser el centro de atención en enero de 2025, cuando lanzó una noticia que dejó a más de uno sin palabras: ¡se había comprometido! Sí, así como lo leen. La exreina de belleza dijo "sí, acepto" al pastor evangélico Carlos Uribe. Con la emoción a flor de piel, ella misma compartió la felicidad en sus redes sociales, publicando fotos de su reluciente anillo y expresando lo ilusionada que estaba por empezar esta nueva etapa sentimental. Fue un anuncio que generó mucho interés entre quienes la recordaban por su época de certámenes. Pero la historia no se quedó en la promesa del compromiso, ¡qué va! Pocos meses después, en mayo de 2025, Dayana compartió otra fotografía que confirmaba lo que muchos ya sospechaban: ¡se casó con Uribe! Y para rematar, no solo son marido y mujer, sino que ahora también desarrollan actividades juntos relacionadas con el ministerio cristiano. ¡De verdad que Dayana se botó con esta nueva faceta! ¿Quién iba a pensar que veríamos a la Miss Universo más recordada en este rol?

De las coronas a las crisis personales

Lo cierto es que esta nueva versión de Dayana no surgió de la noche a la mañana. La misma Miss Universo había hablado en el pasado sobre las dificultades personales y profesionales que tuvo que enfrentar después de alcanzar la fama. Es que, detrás de todo el reconocimiento, los contratos y las oportunidades profesionales, la venezolana estaba atravesando situaciones que la obligaron a replantearse todo. Un momento determinante en su vida llegó después de su matrimonio con el empresario Michael Pagano, con quien tuvo a su hija Eva. Se casaron en 2013, y aunque todo parecía de ensueño, la pareja se separó en 2016.

Esa ruptura sentimental no llegó sola; coincidió con una etapa de cuestionamientos muy profundos sobre su carrera y el rumbo real que quería darle a su vida. En varias declaraciones, la ex Miss Universo explicó que el mundo del modelaje había dejado de llenarla y que sufrió dificultades emocionales que la llevaron a buscar respuestas en la religión. Fue esa búsqueda interna la que la guio hacia un camino totalmente diferente al que el público esperaba.

Es un cambio radical, sin duda. ¿Quién se hubiera imaginado que la misma mujer que deslumbró al mundo en el escenario más grande de la belleza ahora estaría predicando el evangelio? Pues Dayana lo hizo. Después de todo este recorrido, ¿creen que este giro es el que ella siempre necesitó para encontrar la verdadera felicidad?