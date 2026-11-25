Famosos

Nuestra representante en el Miss International 2026, Valeria Di Martino, se apareció en la Competencia Preliminar el pasado 23 de noviembre y ¡la rompió! Se pavoneó con un traje de baño rojo espectacular que dejó a más de uno sin aliento, demostrando que la frescura y el carisma son su segundo nombre.

La muchacha, con apenas 21 añitos, que además es marabina y estudia medicina, salió en el último grupo de candidatas y con su pasarela, cargada de pura sabrosura y una proyección increíble, dejó el nombre de Venezuela en alto. Desde que puso un pie en el salón, el público y su gente enloquecieron, ovacionándola como la reina que es. ¡Qué nivel!

Y ojo, que su impacto no empezó ahí. Desde que aterrizó en Japón, esta criolla acaparó todas las miradas con su belleza imponente y su traje de llegada. Durante la concentración, nos demostró que la elegancia y la naturalidad son su combo ganador, optando por un estilo impecable y un maquillaje clean que resaltaba lo bella que es sin filtros.

Pero si algo nos hizo sentir el orgullo hasta la Luna fue cuando desfiló con su traje denominado “El cosmos de los tapices wayúu”. Esta pieza es una joya que representa con todo su esplendor a las mujeres del pueblo indígena de la península de La Guajira, ¡pura historia y arte ancestral! El responsable de esta maravilla fue el diseñador venezolano Nidal Nouaihed, que capturó la esencia de la comunidad con cada detalle.

La misma Valeria nos soltó en una publicación lo que significaba para ella: “Hoy llevo al escenario de Miss International el alma de las mujeres tejedoras de mi tierra. Para el pueblo wayúu, tejer es su lenguaje sagrado, un don revelado por la araña mítica Walé’kerü y heredado de madre a hija”. ¡Imagínense la carga cultural y el sentimiento que lleva nuestra reina!

Y ahora, la pregunta del millón: ¿Estamos listos? Porque hoy, 25 de noviembre, es la gran gala final donde los jueces elegirán a las mejores candidatas. ¡A sacar las cábalas y a enviar toda la buena vibra a nuestra Valeria! ¿Creen que se trae esa corona?