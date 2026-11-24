Espectáculos

Jasmine Blandford, Miss Universe Nicaragua, sueña con llevar la segunda corona de Miss Universe a su país. Resulta que, a pocas horas de la gran final de la 75.ª edición de Miss Universe, la que se transmite por Telemundo, la reina de belleza concedió una entrevista para hablar de sus emociones. ¿La sorpresa? ¡Dio la entrevista completica en inglés!

Como buenos panas que somos, sabemos que Nicaragua es un país centroamericano y uno esperaría escuchar a su representante hablar en nuestro idioma. Y el tema no pasó inadvertido entre los usuarios de redes sociales. ¿Será que no le dio la gana de hablar español o qué? El chismecito está bueno.

Blandford, con una vibra súper positiva, expresó en inglés lo contenta que estaba por la final, pese a algunos contratiempos en la preliminar del 22 de noviembre, donde no pudo estar presente al inicio. "Les agradezco muchísimo por todo el cariño y el apoyo; me hace sentir muy feliz", dijo. Y agregó que, aunque al final no pudo desfilar en la preliminar, disfrutó "cada segundo de la experiencia" y que ya quería que llegara la final. ¡Qué intensidad!

O sea, entendemos la emoción y todo, pero ¿inglés? Mira, muchos esperaban que respondiera en español y se sorprendieron al escucharla en inglés.

¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¡Cuéntenos, pues!