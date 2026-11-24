Espectáculos

Tomás Palacios, el publicista de Shakira, prendió las alarmas y salió al ruedo en una entrevista con la revista ¡HOLA! para desmentir un chisme que andaba como candela en paja: el supuesto regreso amoroso de la cantante con su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa.

La vaina se puso intensa después de que un supuesto testigo saliera en el programa ‘Vamos a Ver’ soltando perlas de un reencuentro romántico. Este testigo aseguró que la noche anterior había cenado con ellos y que están juntos. Dijo además que Antonio había dejado a su esposa, Daniela, que se besaban y abrazaban todo el rato, y que De la Rúa volvió a ser su mánager y ahora son pareja de nuevo.

Pero Palacios le echó un baldazo de agua fría a todo el drama. Aseguró que la relación entre Shakira y De la Rúa es “estrictamente profesional”. Eso sí, admitió que se ha intensificado su relación laboral, no la romántica.

El publicista dijo a la revista ¡HOLA! que “se tienen mucho cariño”, pero dejó claro que son falsos los rumores de un regreso. Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el 2000, tuvieron una relación que duró más de diez años hasta 2011, y en ese tiempo él también fue su mánager. Tras la ruptura, tuvieron enfrentamientos legales por una compensación que De la Rúa pretendía de parte de la artista.

Así que, según su publicista, lo único que hay entre ellos es una buena relación de trabajo.