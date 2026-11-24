Famosos

¡Prepárense para escuchar el junte que nadie esperaba, pero todos necesitábamos! La cantautora venezolana Jeszi, después de reventar las radios con su hit “Bombillo” y mantenerse semanas en la cima, acaba de lanzar un temazo que, desde ya, marca un antes y un después en su carrera. ¿La razón? Nada más y nada menos que una colaboración con el maestro Gualberto Ibarreto, cantante y músico venezolano, declarado Patrimonio Cultural Viviente de Venezuela. El tema se llama “El canto del Pichón” y promete tocar las fibras más profundas.

Este 'neo folklore', como lo han bautizado, es una pieza majestuosa tanto en letra como en música. Según Jeszi, la canción es una oda a nuestro país, a la sublimidad y a los retos que enfrenta la juventud venezolana, con esas ganas inmensas de ir pa'lante, cargando los sueños de los que vinieron antes. Y no solo eso, la misma intérprete confirmó que “Es un homenaje al maestro Gualberto y a la cultura venezolana”. ¡Pura identidad nacional en una sola melodía!

¿Y cómo se dio este encuentro legendario? La misma Jeszi nos soltó el chisme de primera mano. Contó que, el día que conoció a 'El Pichón' (un apodo cariñoso que, por cierto, fue un regalo de la juventud para el destacado músico), le lanzó la propuesta sin rodeos: quería una canción diferente a todo lo que Gualberto había hecho antes y le preguntó si se atrevía a grabarla con ella. ¿La respuesta? ¡Un rotundo sí! Y así, Jeszi quiso plasmar en la letra algo “importante, imponente, pero a la vez nostálgico y sublime”. Imagínense esa química en el estudio.

Detrás de esta joya musical están Jeszi, Gualberto Ibarreto, Oscar Suárez y Moroni González, quienes se encargaron de escribir esta maravilla, con Juan Manuel la Concha al mando de la producción. Y la cosa no para aquí, porque Jeszi, después de dejarnos enganchados con su EP “Lo que nos contó el mar”, ya está metida de cabeza en la preproducción de su primer disco. Si sigue con esa manera tan especial de fusionar la música venezolana, estamos seguros de que se va a consagrar como una de las nuestras. ¡Pendientes con eso!

Este dúo dinámico ya nos regaló un pedacito de nuestra esencia. ¿Quién más piensa que esto debería ser la banda sonora de la Venezuela del futuro?