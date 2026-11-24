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El cantautor venezolano Lasso, acaba de soltar la bomba: una nueva gira internacional que, atención, ¡traerá su magia a Caracas!

Se trata del 'Una más y nos vamos World Tour', un periplo épico con 21 conciertos por América y Europa que arranca en marzo de 2027 y nos tendrá suspirando hasta junio de ese mismo año. Y para que la euforia sea completa, la cita con su público caraqueño es el 1° de mayo de 2027. ¡Sí, leyeron bien: primero de mayo!

Si ya están listos para la guerra de los tickets, anoten: la venta general abre este miércoles 25 de noviembre en la página web oficial del artista. Pero ojo, si son de los fanáticos más aplicados, hay una preventa exclusiva para Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México y Perú que empieza hoy mismo, martes 24 de noviembre.

Antes de caer por acá, Lasso tiene una agenda apretadísima. La aventura arranca en Europa a principios de marzo de 2027, pasando por Barcelona (2 de marzo), Madrid (3 de marzo), Valencia (4 de marzo), Berlín (6 de marzo), París (9 de marzo), Oporto (12 de marzo) y Milán (14 de marzo).

Luego, el tour salta a Latinoamérica en abril de 2027, con paradas en Bogotá (1° de abril), Lima (3 de abril), Buenos Aires (4 de abril), Montevideo (6 de abril), La Paz (8 de abril) y Santiago de Chile (10 de abril), justo antes de ese anhelado reencuentro en su tierra natal.

La segunda quincena de mayo de 2027, la gira se muda a Estados Unidos, con shows en Los Ángeles (16 de mayo), Nueva York (21 de mayo), Chicago (22 de mayo), Houston (23 de mayo), Miami (27 de mayo), Orlando (28 de mayo) y Dallas (29 de mayo). El cierre de esta etapa es en México durante junio de 2027, con Ciudad de México (5 de junio), Monterrey (11 de junio) y Guadalajara (12 de junio) en la lista.

Ah, y si no pueden esperar hasta 2027, tranquilos: Lasso también estará presentándose en diciembre de 2026 como parte del Cúsica Fest. ¡Una buena previa para ir calentando motores!

Este caraqueño, cuyo nombre real es Andrés Vicente Lazo Uslar, se ha convertido en uno de los rostros más importantes del pop latino actual. Después de sus inicios en bandas de rock venezolano como Karnavali, Lasso se lanzó como solista y boom: éxitos como "Un millón como tú" y "Ojos marrones" le dieron proyección global, y este último le valió el Latin Grammy a Mejor Canción Pop/Rock en 2023.

Así que ya saben, Lasso viene con todo. ¿Quién más ya está buscando pasaje para Caracas para el 1° de mayo de 2027?