Espectáculos

¡'Robotina' nos dejó con la boca abierta! Karelys Molina, la artista venezolana que todos conocemos como 'Robotina', acaba de soltar un notición que tiene a sus seguidores en modo celebración total: ¡se casa! Sí, señores, la animadora llegará al altar con el productor musical Jeremías Urrutia, y el chismecito viene con fotos y un anillo que nos dejó ciegos.

Karelys Molina, mejor conocida en la farándula peruana como 'Robotina', es artista y animadora. Con este compromiso, marca un nuevo capítulo en su vida sentimental.

En su cuenta oficial de Instagram, 'Robotina' compartió el momento exacto de la pedida de mano, una propuesta tan romántica que parece sacada de una película. Se ve a Jeremías arrodillado frente a ella, con Karelys emocionadísima y un ramo de rosas en los brazos. Después, un beso con su futuro esposo y un primer plano del anillo que, para ser honestos, es una joya. Un diamante central que deslumbra con una banda dorada que no pasó desapercibida para nadie.

Karelys expresó en su publicación la felicidad que siente por este paso y escribió que se comprometió con el amor de su vida, confirmando que la pedida de mano ocurrió días atrás.

¡Bombazo farandulero!

Obvio que la noticia no podía pasar desapercibida en el mundo del espectáculo. Figuras de la farándula peruana no tardaron en lanzarle sus felicitaciones a la venezolana. Florcita Polo, la hija de Susy Díaz, le escribió un tierno "Felicidades amiguita, te lo mereces". Leslie Echevarría también se sumó a la ola de buenos deseos con un "Felicidades en esta nueva etapa", mientras que Cint G, la hija de Tongo, también le dejó un mensaje de emoción por la noticia. Es que cuando el amor golpea la puerta así de bonito, ¡todos celebramos!

Del no, no, al flechazo

Para quienes siguen la historia de 'Robotina', este compromiso es un giro total. Ella misma hizo pública su relación con Jeremías en agosto de este año, dejando claro que su etapa con Alan Castillo, 'Robotón', ya era cosa del pasado. Y aunque al principio Karelys no estaba muy convencida de conocerlo, una amiga insistió y, menos mal, se animó. ¡Y la flechó!

En una entrevista con Trome, Karelys contó que ya llevaban unos meses juntos y que lo estaba disfrutando, sintiéndose tranquila y plena. "A veces uno se cierra al amor por las malas experiencias, pero cuando llega la persona correcta, las cosas simplemente fluyen sin presiones", comentó.

Una relación que sí entiende el show

Una de las claves de esta relación, y que la hace aún más sólida, es que Jeremías también vive y respira el mundo artístico. Él es músico y productor musical, lo que significa que entiende perfectamente el ritmo de vida de Karelys. Las amanecidas, las grabaciones, los viajes constantes… para él no son un problema, sino parte del día a día.

Karelys explicó que no tiene que darle largas explicaciones cuando llega tarde de un show o debe viajar a provincias, porque él vive el mismo ritmo.

Así que ahí la tienen, 'Robotina' deja atrás las experiencias sentimentales del pasado y se lanza de cabeza a una nueva etapa llena de ilusión con Jeremías Urrutia. La artista celebra un compromiso que ha generado numerosas felicitaciones en las redes sociales.