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¡Abran paso, que llegó el experto! Después de que se celebró la competencia preliminar, una de las etapas más clave del Miss Universe 2026, Osmel Sousa ya tiene a su gallina para la corona. El famoso empresario de concursos de belleza lanzó la predicción que tiene a los venezolanos pegados al televisor: "Creo que nos tenemos que preparar para obtener la octava (corona)", soltó en sus redes sociales, dejando clarísimo que, si la final hubiese sido la noche del lunes 23 de noviembre, Venezuela ya tendría su reina.

La gran final del certamen es hoy martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde Fátima Bosch le pasará el reinado a su sucesora. Sousa, conocido como el "Zar de la belleza", afirmó sentirse tranquilo porque las que puso de finalistas estuvieron bien. Recordó que, en semanas anteriores y en plena concentración del concurso, ya había echado el ojo a varias candidatas, incluyendo a Clara Vegas de Venezuela, Bea Millan-Windorski de Filipinas, Garance Authié de Francia, Georgia Waddington de Nueva Zelanda, y Jennifer Barreto de Puerto Rico.

Pero hubo una que lo dejó boquiabierto en la preliminar: la representante de la República Democrática del Congo, Jessi Kalambayi. Para él, la gran sorpresa de la noche fue la del Congo: dijo que desfiló fabulosa en traje de baño y en traje de noche, y destacó que es licenciada en psicología y habla cinco idiomas. Eso sí, no todo fue halagos, porque la Miss Colombia, María Alejandra López, no lo convenció con su vestido negro, aunque Miss Francia, Garance Authié, desfiló bien.

El cubano-venezolano no se guardó nada y también criticó el estilismo de varias concursantes. Opinó que los peluqueros tuvieron muy bajo nivel y que muchas candidatas salieron mal peinadas, y mencionó como ejemplo el peinado de Miss Chile, Dominga López. Aprovechó para exhortar a que mañana se luzcan, pues los profesionales puertorriqueños siempre han sido buenos.

Pero al final del día, su apuesta fuerte es una sola. El experto está convencido de que Venezuela tuvo la mejor presentación en la preliminar. "Si anoche hubiera sido el concurso, la gran ganadora era Venezuela, porque salió muy bien. Las otras salieron un poquito flojas", aseguró, dejando la puerta abierta a que Clara Vegas nos dé la alegría hoy. ¿Será que Osmel le atina otra vez?