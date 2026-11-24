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¡Atención, emprendedores criollos y amantes de los negocios con drama! La casa productora Hispanomedios soltó la bomba ayer, 23 de noviembre: adquirieron los derechos para traer la versión local de Shark Tank a Venezuela. Sí, leyeron bien. El programa donde la gente presenta sus ideas de negocio a inversionistas potentes tiene previsto su estreno en 2027.

La verdad es que esto nos emociona y nos da un poco de ansiedad al mismo tiempo, ¡porque 2027 se siente leeeejos! Pero bueno, la promesa es que esta adaptación, licenciada por Sony Pictures Television (una empresa de producción y distribución televisiva de Estados Unidos), se grabará todita aquí en el país. Y lo mejor es que la vamos a poder ver por televisión abierta, plataformas de streaming y medios digitales. ¡Así no hay excusa para no pegarse a la pantalla!

La dinámica ya la conocemos: emprendedores de cualquier rincón de Venezuela presentarán sus proyectos ante un panel de inversionistas, a quienes llaman “tiburones”. La idea es conseguir financiamiento directo y hacer alianzas estratégicas para que esos negocios que tienen potencial, ¡despeguen de una vez por todas!

Este formato es un peso pesado a nivel mundial, con presencia en más de 50 países y 53 versiones locales. Imagínense que ya ha movido más de mil millones de dólares en inversiones a nivel global. En Latinoamérica, las ediciones de México, Colombia y Brasil han acumulado más de 204 millones de horas de visualización. ¡O sea, la gente se lo come! Y es que ver cómo la gente negocia y persigue sus sueños es adictivo.

Daniel Ferrer Cubillán, el director ejecutivo de Hispanomedios, lo puso clarito: esta iniciativa busca conectar el ingenio venezolano con el capital que necesita. Él mismo dijo: "Venezuela lleva años produciendo emprendedores a punta de ingenio. Lo que casi nunca han tenido es una mesa donde sentarse a negociar en serio, con capital real del otro lado. Hacerlo con el respaldo del formato que ya lo demostró en más de 50 países es apostar por lo que este talento puede construir en la próxima década". Y la verdad es que tiene toda la razón. Aquí inventamos de todo, pero a veces falta el empujón monetario.

La productora también confirmó que el proceso de selección estará abierto para proyectos de todos los sectores económicos y de todas las regiones del país. No importa si tu idea está en pañales o si ya tienes una empresa que quieres expandir, ¡aquí buscan de todo! La idea es inyectar capital y dar asesoría de altura. Ahora, la gran pregunta es: ¿cuáles serán los emprendimientos criollos que nos volarán la cabeza en 2027? ¡A afilar esas ideas!