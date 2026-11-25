Espectáculos

¡A ver, que levante la mano quien tiene exes tan civilizados como Mario Hart y Korina Rivadeneira! Porque, la verdad, esta gente nos está dando clases de cómo manejar una separación con pura buena vibra. Resulta que Mario sorprendió a todo el mundo dedicándole un mensaje de cumpleaños súper especial a Korina en sus redes sociales, a pesar de que ya llevan varios meses separados. ¡Imagínense el revuelo en el grupo de WhatsApp!

El piloto, ni corto ni perezoso, compartió una foto divina de la actriz venezolana con sus dos chamos, y le dejó un mensaje lleno de los mejores deseos. La vaina fue por sus historias de Instagram, donde publicó una imagen de Korina abrazando a sus hijos. En la foto se ven los tres frente al mar, con un atardecer de fondo, todos sonrientes y disfrutando de un momento familiar. ¿Y qué le escribió? “Happy birthday Kori @rivadeneirak se feliz siempre!!”. Un gesto corto, pero que dice ¡mucho!

¡Exes, pero con buena onda! La receta de Mario y Korina

¿Cómo es que logran mantener esa relación tan cordial? Bueno, la clave está en el apoyo mutuo y en priorizar a los hijos. Aquí les va el manual, según lo que hemos visto:

El ingrediente secreto: el apoyo público

No es cuento chino que Mario y Korina han estado demostrando que, aunque el amor de pareja se acabó, el respeto y la buena comunicación siguen firmes. Por ejemplo, hace poco, Mario se apareció en el estreno de la obra de teatro de Korina. ¡Sí, señores! El tipo fue con su familia para apoyarla en un momento crucial de su carrera artística. Él mismo contó que quería estar presente, y hasta dijo que siguen compartiendo con los chamos los fines de semana. Además, expresó que espera que esa relación chévere se mantenga, a pesar de que cada quien agarró su camino sentimental.

La respuesta que sella el trato

Claro que Korina no se iba a quedar callada después de un detalle así. La actriz venezolana le respondió públicamente a Mario también por sus historias de Instagram. Re-posteó la foto que él publicó y le agregó un mensajito cortico, pero lleno de cariño: un agradecimiento con un emoji de manos rezando y un corazón con manos. Y para rematar, le puso la canción “Happy Birthday Hip Hop” a la publicación. Un gesto que, sin mucho drama, mostró que la gratitud es mutua y que la buena onda es bilateral.

¿Y el postre? Un “ampay” que confirma el camino

Lo más interesante de todo esto es el timing. ¡Pura sincronía de telenovela! Porque este saludo tan tierno de Mario ocurrió poco antes de que saliera a la luz el famoso “ampay” de Korina Rivadeneira con el actor argentino Nacho Di Marco, con quien comparte tablas en una obra de teatro. Las imágenes de ese ampay salieron horas después del saludo de Mario, y esto terminó de confirmar lo que ya sabíamos: que cada uno está siguiendo su propio camino en el amor, pero sin quemar puentes. Es un recordatorio de que se puede cerrar un capítulo y abrir otro, ¡sin dejar de ser panas en el proceso! ¿Será que todos deberíamos aprender de esta pareja?