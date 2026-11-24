Espectáculos

Después de una espera eterna (¡14 años es un siglo para los chismosos!), Catherine Fulop volvió a pisar su tierra venezolana, y claro, no podía llegar con las manos vacías. La actriz y modelo venezolana, que vive y trabaja en Argentina, aparece vinculada a una autorización para participar en un programa de televisión, con un texto muy detallado.

Según el texto, la autorización se otorga a “LAS PRODUCTORAS” (KUARZO ARGENTINA S.A. y/o NET TV S.A.) para hacer uso de la presencia de quien firma en un programa de televisión. Las cláusulas son burda de serias, y aquí les desglosamos lo más jugoso:

Carta blanca pa' todo en todos lados, ¡sin límites!

La primera parte del contrato es como un “sí” gigante y sin objeciones para que “LAS PRODUCTORAS” puedan hacer lo que les dé la gana con el “material” que generen de la Fulop en el programa. Esto incluye, sin piedad, la transmisión, retransmisión, reproducción y publicación de absolutamente todo. La cosa es seria: es una autorización “expresa, irrevocable e incondicional”. Imagínense el nivel de confianza que hay que tener para firmar algo así, ¡uno que ni a los amigos le da esa libertad con las fotos de la rumba!

Grabaciones, fotos y hasta tu voz, ¡todo gratis!

Aquí la cosa se pone picante. Catherine autoriza que le hagan grabaciones, le tomen fotos, le capturen la voz, sus conversaciones, lo que diga, lo que haga y hasta los sonidos que emita (¡los sonidos, de pana!). Todo esto, por supuesto, mientras esté participando en el mentado Programa. Lo más “ouch” del asunto es que todo esto es sin compensación alguna. Sí, leyeron bien: sin pago alguno por ese material. Además, no solo pueden usarlo en el programa, sino que tienen permiso para exhibir, reproducir o publicar esas fotos y grabaciones en cualquier medio, incluso en las promociones del show. Y, por si fuera poco, ella da su consentimiento para que publiquen su nombre.

Dueños absolutos, sin fecha de caducidad y ¡sin pagar más!

Y si creían que ya la habíamos visto toda, ¡esperen! Catherine acepta que “LAS PRODUCTORAS” serán las dueñas exclusivas de todo lo que salga de los “Materiales”, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. O sea, todo ese material tiene ahora un dueño exclusivo que puede usarlo y hasta darle permiso a otros para que lo usen, como les dé la gana y por el medio que quieran. Y aquí viene lo mejor (o peor, según se vea): esta autorización es sin límite de tiempo y ¡no está limitada a la República Argentina! Pueden transmitirlo en Plutón si tienen señal, y lo más importante, ¡sin necesidad de pagarle ni un centavo adicional! Es una barra libre de contenido con la Fulop de protagonista, que pueden usar “con cualquier finalidad”.

Pero eso no es todo. Catherine también se comprometió a guardar una confidencialidad más estricta que la receta de la Coca-Cola sobre toda la información del Programa. Ni un chisme, ni una foto del set, ¡nada de nada! Y si por casualidad se le escapa algo, la cosa se pone fea, porque tendría que indemnizar a las productoras por los daños. Además, renunció a su derecho de inspeccionar o aprobar cómo usarán su imagen.