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¡Alerta de regreso épico! El influencer y comediante venezolano Marko Música podría pisar suelo venezolano de nuevo en 2027. Lo dejó ver en sus historias de Instagram, donde habló de una gira nacional.

Su mánager, Pablo Villalobos, confirmó el regreso de Marko al país para el primer semestre de 2027, aunque no hay confirmación de la fecha. Según la fuente, la noticia le tomó por sorpresa al comediante mientras se encontraba reunido con personas cercanas y de su equipo de trabajo.

Durante los últimos años, Marko ha realizado giras internacionales exitosas alrededor del mundo. ¿Quién no ha disfrutado de sus shows de comedia y stand-up como “Imaray vs. Marko” o ha desafiado el “Prohibido ofenderse”? Es que el talento de este venezolano es innegable y su capacidad para conectar con la gente, brutal.

Pero no solo de risas vive el hombre. Recientemente nos sorprendió con una faceta de creador y actor en “Caso 1992”, su serie de ficción y suspenso psicológico. ¡Y cómo la rompió! Esta producción superó los diez millones de reproducciones en YouTube, demostrando que Marko no solo es un as de la comedia, sino un artista completo dispuesto a explorar nuevos géneros y dejar a todos pegados a la pantalla con su versatilidad.

Desde su salida de Venezuela hace más de una década, Marko ha dedicado su vida a las redes sociales y ahora se posiciona como uno de los creadores de contenido más grandes de Latinoamérica.