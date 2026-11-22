Espectáculos

Clara Vegas Goetz está que lo da todo en el Miss Universo 2026 desde Puerto Rico, y la gala final ya está a la vuelta de la esquina, este 24 de noviembre. Nuestra representante tiene a todo el mundo con el ojo pegado, ¡generando un revuelo que no es normal! Y es que en unos registros que salieron por ahí, se le vio con un enterizo rojo de flecos que, si somos honestos, nos dejó con la boca abierta. ¡Full impacto y tremenda vibra de reina!

Nuestra Clara, nacida en Chacao el 23 de enero de 2002 y la Miss Venezuela 2025 por el estado Miranda, viene con todo el arsenal para traerse la octava corona universal a casa. Está compitiendo en la edición número 75 del certamen, y se nota que su propósito es claro: conquistar ese anhelado título para Venezuela.

Y si hablamos de momentos emotivos, ¿vieron el look que se tiró para el encuentro con el jurado? Se puso un diseño de Douglas Tapia que era un homenaje total al vestido que su mami, Andreína Goetz, usó en el Miss Universo de 1990. ¡Un gesto precioso y lleno de historia! Andreína fue Miss Nacional en 1990 y semifinalista en ese Miss Universo. Con su triunfo, Clara se convirtió en la primera hija de una exreina nacional en llevarse esa misma banda, un vínculo familiar que la marcó desde chiquita cuando, junto a sus amigas, se probaba los trajes y la banda de su mamá. ¡Qué tierna!

Pero el camino hasta aquí no fue pan comido. Su llegada al concurso estuvo marcada por un giro inesperado en su vida personal: Clara dejó su vida en Londres y regresó al país después de una visita por la graduación de su hermana. ¿Y adivinen qué? Unos comentarios en TikTok fueron la chispa que la animó a postularse. Esta modelo, actriz y artista escénica de 1,85 metros se lanzó y le ganó a veintiuna aspirantes el 4 de diciembre de 2025 para coronarse como la octava soberana de Miranda, recogiendo el testigo de Stephany Abasali. Un verdadero cuento de hadas moderno.

En San Juan, donde está concentrada junto a más de cien delegadas de todo el mundo, Clara ha dicho una y otra vez que su intención es llevar alegría a todos los venezolanos y darle visibilidad a iniciativas sociales de aquí. Tras terminar su ronda con el jurado, no dudó en agradecer el respaldo de su público, asegurando que sintió a Venezuela acompañándola en cada paso y en cada palabra que pronunció. ¡Se le nota la pasión!

¿Será que la combinación de talento, belleza y un toque de nostalgia familiar nos asegura la octava? ¡Estamos pegados a la pantalla, a ver si este 24 de noviembre celebramos a lo grande!