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En las últimas semanas, las redes sociales venezolanas se han llenado de piezas audiovisuales generadas por inteligencia artificial (IA). Estas creaciones están combinando la risa con la sátira, la nostalgia y la crítica social, mostrando una nueva cara para el humor digital.

De Guanare al estrellato digital

Todo empezó cuando Jesús Ortega, editor de videos, y Miguel Hernández, diseñador gráfico, estaban dándole duro al Counter-Strike y echando carro por Discord. A estos panas de Guanare, estado Portuguesa, les cayó la loquera: ¿y si hacemos un video con inteligencia artificial sobre los constantes cortes eléctricos que afectan al país? No sabían bien qué querían, solo que debía ser comedia y denuncia. Así nació un video de 30 segundos que se viralizó y dio vida a "Comedia absurda venezolana", una serie de seis episodios en YouTube.

El primer sketch, que Jesús hizo sin pensarlo mucho, mostraba a Neutro Shorty haciendo un jugo de lechosa cuando, ¡zas!, se le va la luz. Según cuenta Jesús Ortega, eligieron a Neutro porque es un personaje, y metieron a las hormigas de la película Hombres de negro porque tenía que haber algo absurdo.

Del meme a la crítica social

La receptividad de ese primer video fue tal que sacaron un segundo, y la cosa siguió prendida. Para los siguientes, subieron el nivel. Ortega explica que el segundo también fue sencillo, pero que del tercero al sexto sí escribió guion, con una intención en cada elemento. La elección de Capriles y de Vitico Castillo en el segundo episodio tuvo que ver con sus memes en internet. La serie explotó con más figuras de la cultura pop venezolana: desde próceres como Simón Bolívar, pasando por artistas como Canserbero o Simón Díaz, hasta influencers como Sascha Fitness, Diosa Canales y los chamos del podcast Escuela de Nada. Ortega buscaba que la serie fuera absurda, graciosa y con crítica social.

El dúo se puso las pilas para sacar un episodio cada dos días y no perder el "hype". Y vaya que lo lograron: la gente se volvió loca y hasta Neutro Shorty o Akapellah comentaron y compartieron sus publicaciones. "En ese momento el hype era una locura", asegura Jesús.

¿Negocio o pasión?

A pesar de la "aprobación" de los artistas que aparecían en la serie, Jesús y Miguel se las ingeniaron para rechazar las ofertas de marcas que querían sumarse a los episodios. No les parecía correcto lucrar con la imagen de otros. Producir estos videos es carísimo, de hecho, los dos últimos episodios, de cuatro o cinco minutos, costaron alrededor de 800 dólares. Pero ellos saben que, al colaborar con marcas, estas empiezan a imponer y cambiar cosas, y eso cambiaría la esencia de la historia. Por eso, para financiar la segunda temporada, crearon un curso para enseñar a hacer videos con IA.

Jesús Ortega cree que el éxito de "Comedia absurda venezolana" viene de esa conexión del venezolano con el humor, especialmente el que se burla de las tragedias. "El venezolano conecta con la comedia porque es muy resiliente y se ríe de sus propias desgracias. Además del humor, creo que le fue bien porque la crítica es real", asegura.

¿Y qué más hay por ahí?

Pero no solo Ortega y Hernández están en esta onda. Alberto Flores Solano, un artista caraqueño, también le metió al humor con IA, pero con un toque diferente: comedia y terror. Su inspiración llegó de un mensaje en un grupo de WhatsApp del podcast "La locademia de cuarentones". Alguien mandó un meme de Capriles sonriendo que decía: 'Acuéstate temprano, que a esta hora sale el Manguangua'. Le dio tanta risa que se le ocurrió convertirlo en un video, cuenta Flores Solano, quien ha trabajado como ilustrador en proyectos como el podcast "El humano es".

Así que, ¿estamos viendo el nacimiento de una nueva era para la comedia venezolana con la inteligencia artificial? ¡La cosa se puso buena!