Espectáculos

El pasado 11 de noviembre, Spotify la botó en Las Vegas con una nueva edición de su famoso encuentro, Casa Spotify Las Vegas. La plataforma armó un rumbón que juntó a lo mejor de la movida musical: desde artistas con una chispa única, hasta los fans más prendidos y los pesos pesados de la industria. Todo esto ocurrió en plena semana del Latin Grammy, haciendo de esta celebración un punto clave para la música en español.

Este evento, que cumple su noveno año celebrando la música latina y su cuarta edición en la capital del entretenimiento, Las Vegas, fue una jornada dedicada a mostrar el talento explosivo, la diversidad cultural y la influencia imparable de Latinoamérica en el mundo. Cada artista que pisó el escenario llevó su propio estilo y propuesta, demostrando la increíble variedad de géneros y sonidos que conectan con audiencias de todas partes del globo.

Los momentos musicales no se hicieron esperar y dejaron a todos con ganas de más. Trueno interpretó Real Gangsta Love. Joaquina cantó Quise Quererte, Silvana Estrada interpretó Dime y Samurai presentó Palabra Prohibida. Elena Rose, siempre imparable, presentó La Ducha. Ludom y Balta también se sumaron a la fiesta con sus homenajes musicales, llenando el ambiente de buena vibra.

La jornada arrancó con broche de oro, ya que Cindy Cats fue la encargada de abrir la tarima con Sábado y cerrarla con Circo Beat. La verdad es que la lista de talentos fue un reflejo clarísimo de por qué la música latina está en su mejor momento.

Este evento no solo fue una fiesta, también sirvió para reafirmar el compromiso de Spotify con el desarrollo de los artistas latinos, especialmente a través de su programa RADAR. Talentos como Elena Rose, Trueno, Silvana Estrada, Joaquina y Samurai han visto un crecimiento brutal en sus carreras consolidando nuevas audiencias y cosechando logros importantísimos en la industria musical. Con esta edición de Casa Spotify, la plataforma ratificó su apuesta firme por el talento latino, creando un espacio de encuentro que es vital para artistas, seguidores y profesionales en un momento tan relevante para la música en nuestro idioma.