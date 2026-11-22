Espectáculos

¡Ay, la que se armó! Nuestro "Sonero del Mundo", el inigualable Óscar D’León, no va a poder prender la rumba en la Arena CDMX de Ciudad de México como estaba pautado para el próximo 11 de diciembre de 2026. El equipo del maestro difundió un comunicado oficial en sus redes según el cual la decisión responde al incumplimiento de las condiciones contractuales por parte de la empresa organizadora, MH Music Live. ¡Imagínense el despelote detrás de bambalinas!

Esto es un golpe bajo para los salseros y los fans de Óscar en México, que ya se estaban frotando las manos para gozar con el swing del venezolano. Su equipo, sintiendo la misma pena que uno cuando se le cae la hallaca, lamentó profundamente los inconvenientes que esta cancelación pueda causar a todos. ¡Porque no es solo perder un concierto, es romper una ilusión!

Así que, si usted fue de los que ya tenía su entrada asegurada, preste atención: el llamado es a que se pongan las pilas y pidan su reembolso. No hay que esperar, la cosa es dirigirse directamente a los canales de venta donde compraron sus boletos y seguir al pie de la letra los procedimientos que cada plataforma tenga. ¡Que no se les pierda ese real!

El propio Óscar D’León no se quedó con las ganas de hablarle a su público. Con la voz del corazón (o eso nos imaginamos, claro), Óscar D’León expresó lo mucho que le duele no poder concretar este encuentro. "México, ustedes saben cuánto los amo. Los llevo siempre en mi corazón y me duele profundamente no poder estar con ustedes en esta oportunidad", soltó el artista, dejando claro que mantenía la ilusión de compartir una velada con su público. ¡Uno se lo cree, pues!

En fin, mientras esperamos que la Arena CDMX pueda traer a nuestro gigante de la salsa en otra ocasión y con mejores condiciones contractuales, el equipo de gestión quiso cerrar agradeciendo el cariño incondicional y el apoyo que el público mexicano siempre le ha brindado al intérprete. Solo nos queda desearle lo mejor al maestro y que los contratos, a partir de ahora, se lean con lupa. ¿Será que la próxima vez el contrato lo revisa la tía que le saca punta a todo?