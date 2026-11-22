Famosos

El Festival Nuevos Dramaturgos Javier Moreno está celebrando su tercera edición y, ¡ojo!, que esta vaina es más que un simple concurso. La idea es prender la mecha de la creatividad teatral venezolana, mostrar a esas nuevas voces que están rompiendo esquemas y, de paso, darles un empujón económico para que sus obras no se queden en el papel. Este año, el Centro Cultural Chacao y la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes son el epicentro de una explosión de dramaturgia nacional, con seis obras que nos van a sacar una sonrisa o, quizás, hasta una lagrimita.

Seis propuestas, una sola pasión: Venezuela

Este año, de un maremágnum de 70 propuestas, se escogieron seis joyas que son un espejo de nuestra realidad. Ya el 19 de noviembre, Nakary Bazán nos atrapó con Las mujeres de la casa, un viaje lleno de humor y ternura femenina. Le siguió el 20 de noviembre El pesebre de Normandía de Francisco Ruiz, que le dio un giro al canto coral. Y el 21 de noviembre, José Luis Gámez nos soltó Protocolo de reinas, una comedia inspirada en la mitología griega, ¡a ver quién la supera! Pero si te perdiste estas, ¡tranquilo! Aún queda chance. El jueves 26 de noviembre llega Antonio José Navas con Brazos y piernas, una propuesta experimental al estilo becketiano. El sábado 28, Moisés Berroterán nos trae A mal hábito, buen arte, con toda la onda de la comedia del arte. Y para cerrar con broche de oro el domingo 29, Pedro Manuel González nos regala Donde hubo fuego, cenizas quedan, un drama que promete oscilar entre lo fúnebre y lo cómico. ¡Todas gratis a las 6:00 pm, para que no haya excusas!

El veredicto y los billetes

Después de empaparnos de tanto teatro, ese mismo domingo 29 de noviembre, el jurado —compuesto por la actriz Verónica Arellano, el director Dairo Piñeres y Ramón Suárez, quien ya fue participante en la primera edición— anunciará a los ganadores. El que se lleve el primer lugar no solo tendrá la gloria, sino también mil dólares para seguir creando. Y como el público también manda, la obra que elija la gente se llevará 800 dólares. ¡Nada mal para estimular el talento! Xiomara Moreno, que fue parte del jurado interno, dejó claro que la clave para escoger los textos es que tengan chance de saltar del papel al escenario. ¡O sea, que sean montables, pues!

El sabor a lo nuestro y cómo nació la vaina

¿Qué tienen en común todas estas obras? ¡Pues la venezolanidad, mi amor, y ese contexto histórico-social que nos define! Xiomara Moreno lo tiene claro: el festival busca que el público se vea reflejado; la reacción que espera es “sonreír ante algo con lo que te sientes identificado”. Y es que la diversidad es brutal: desde el universo femenino que trae Bazán, lleno de humor y ternura, hasta el canto coral con Ruiz. Gámez nos saca una carcajada con su comedia mitológica, mientras Navas se pone experimental a lo becketiano. Berroterán nos regala la comedia del arte, y González nos pasea por un drama que va de lo fúnebre a lo cómico. ¡Un viaje completo por nuestra idiosincrasia! El festival, que celebra al recordado dramaturgo venezolano Javier Moreno (hermano de Xiomara, por cierto), nació de una idea brillante de Juan Carlos Duque, presidente del CCCH. A él se le ocurrió la vaina en un diplomado de gestión cultural en Madrid, y al contárselo a Xiomara, a ella le fascinó que llevara el nombre de su hermano. ¡Un tributo con mucho corazón y talento!

Una historia con tablas

Este festival ya tiene su historia. En 2023, la que brilló fue Patricia Castillo con Estación Sol, y Ramón Suárez se llevó una mención especial por Atravesando el inferno. Para 2024, la cosa se puso mejor, abriendo espacio a escritores nuevos sin importar la edad. Daniel Enrique Herrera se llevó el gordo con Vitoquismo, Greymar Hernández una mención especial por La flotabilidad de los cuerpos huecos, y el público premió a Arturo Marcano con Al son de mi tristeza. ¡Ah, pero en 2025 nos quedamos sin festival! Cosas que pasan, el recinto tenía muchos compromisos. Por eso, para esta edición de 2026, el jurado interno (Moreno, Duque, Williams Blanco y Aracelis Peña) tuvo una tarea dura: escoger seis finalistas de 70 propuestas, ¡sumando las que llegaron en 2025 y 2026! Y el nombre, que al principio iba a ser 'jóvenes dramaturgos', lo cambiaron a 'Nuevos Dramaturgos' para que cupieran todos, jóvenes de edad o jóvenes escribiendo. ¡Aquí lo que importa es el talento y las ganas de contar historias que nos toquen la fibra!

Así que ya sabes, si quieres ver de qué está hecha la nueva movida teatral venezolana, ¡estos días son la excusa perfecta para un maratón cultural! ¿Cuál de estas historias crees que nos va a dejar con la boca abierta?