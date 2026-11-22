Espectáculos

María Alejandra López Pérez, una modelo y reina de belleza colombiana con un montón de títulos internacionales en el bolsillo, incluyendo Reina Hispanoamericana 2013 y Miss Mundo Colombia 2015, acaba de alcanzar su meta más soñada: representar a su país en Miss Universo 2026. El 10 de octubre de este año, se coronó como Miss Universe Colombia y nos dejó clarito que la constancia y el trabajo duro sí pagan.

De «nerdita súper aplicada» a Miss Universe Colombia

Con 32 años, María Alejandra llega a Miss Universo 2026 con un currículo que no es precisamente el usual para una candidata. ¡Ella es ingeniera industrial! Estudió becada en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá y, como buena alumna, se la pasaba pegada a los libros. En una entrevista, confesó que no era la clásica figura de reina que uno se imagina. “Si te cuento mi historia no es de la típica reina. Yo era una nerdita súper aplicada en lo académico, era de excelencia académica”, nos dijo, y a nosotros nos encanta que lo diga. Además, vivió siete años en Estados Unidos durante su infancia, lo que le permitió familiarizarse con otro idioma y una cultura diferente.

Pero ¡ojo!, que su pasión por el arte, los escenarios y el trabajo social siempre ha convivido con su lado más intelectual.

Un legado familiar con sello propio

La pasión por los concursos de belleza le viene de familia, pues su mamá, Luz Stella Pérez, también fue reina en su departamento allá por 1990. María Alejandra, que nació el 2 de septiembre de 1994 en Pereira, Risaralda, reconoce esa herencia, pero sin dejar de ponerle su propio estilo: “Bueno mi mamá fue reina. De ahí nace este legado que yo lo vengo continuando. Por supuesto lo transformo a mi ser, a mi personalidad como soy yo”.

Su mamá es su fan número uno y su preparadora más exigente, ¿te imaginas esa presión? De ella aprendió el valor de la disciplina, el ojo para los detalles y a darlo todo. ¡Una joya de mamá, pues!

El camino largo hacia la corona

Este triunfo de María Alejandra no fue de la noche a la mañana. Su carrera en el mundo de los reinados arrancó en 2013, cuando representó a Risaralda y quedó como primera princesa en el Concurso Nacional de Belleza. Ese mismo año, se alzó con la corona de Reina Hispanoamericana en Bolivia. En 2015, fue Miss Mundo Colombia, ¡puro power!

Pero la corona de Miss Universo se le escapaba. En 2021, llegó a ser primera finalista en Miss Universe Colombia, donde Valeria Ayos se llevó el título. Y en 2023, compitió en Miss Grand International en Vietnam, quedando como segunda finalista entre 68 candidatas. Cada concurso fue una escuela para ella.

Finalmente, el 10 de octubre de 2026, en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, su sueño se hizo realidad. Representando a Risaralda, superó a las otras finalistas y se convirtió en la sucesora de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia. ¡Tremenda perseverancia!

Más que una corona: servicio y mente sana

Para María Alejandra, esta corona es mucho más que un título. Quiere transmitir un mensaje de perseverancia a las comunidades de la región cafetera afectadas por el terremoto del 24 de junio de 2026, y visibilizar su capacidad de reconstrucción y fortaleza. “Es un orgullo, un honor. Toda la responsabilidad la estoy llevando con todo el amor que tengo y todo el servicio para representar de la mejor manera a mi país y sobre todo también a mi región cafetera”, expresó. Nos encanta que ponga el foco en lo social.

Además, la chama tiene clarito que para brillar, hay que estar bien por dentro y por fuera. ¡Aseguró que va a terapia! Un recordatorio súper importante para todas, que trabajar en el bienestar emocional es clave para aguantar la presión. Y sobre las críticas, aprende a escuchar las que le sirven para mejorar.

Ahora, el gran reto es traer la tercera corona de Miss Universo para Colombia en la edición de 2026. ¿Crees que lo logrará con esa mezcla de inteligencia, belleza y pura garra?