Espectáculos

¡Atención, fanaticada! El Miss Venezuela 2026 celebró la primera gala de coronación el jueves 19 de noviembre de 2026 en el Estudio 1 de Venevisión, donde se eligió a tres reinas de una sola vez: Miss World Venezuela 2026, Miss International Venezuela 2026 y Miss Supranational Venezuela 2026.

Las 25 candidatas de todos los rincones del país cumplieron meses de preparación en oratoria, pasarela, proyección escénica e impacto social. Pero, ¡agárrense! Había un pequeño detalle para el Miss World Venezuela: las reglas internacionales de este certamen son más estrictas que mi abuela, con temas de edad, maternidad y estado civil que dejaban a unas cuantas por fuera. Por eso, solo diez de las 25 aspirantes pudieron competir directamente por esa banda y corona. La ganadora de este título tendrá el honor de representar a Venezuela en la 74.ª edición del Miss World 2027 en Tanzania. ¡Una responsabilidad que pesa, de verdad!

En cuanto al Miss International, este certamen celebra su edición número 65 en Tokio, Japón, la edición número 65 en noviembre de 2027. Aquí entre nos, Venezuela es la reina de las reinas en este concurso, acumulando nueve coronas hasta la fecha. ¡Nadie nos tose en ese certamen!

La gala fue un espectáculo visual, un auténtico desfile en traje de gala con aires de fashion show, todo para darle visibilidad al talento de nuestros diseñadores nacionales. Tras el desfile, el panel de cinco jueces escogería a un grupo de siete finalistas. En el tramo final, las reinas salientes entregarían sus títulos en tres momentos distintos.

Para que la noche fluyera como tiene que ser, los presentadores de lujo fueron Leo Aldana e Isabella Rodríguez, quienes conducían la ceremonia. La transmisión en vivo comenzaba a las 08:00 p.m. (hora de Venezuela) por Venevision, la plataforma Venevision Play y el canal oficial de YouTube del Miss Venezuela. Y si eres de los que ama el detrás de cámaras, Andrea Rubio encabezaba desde las 07:45 p.m. una cobertura especial por streaming con los detalles tras bastidores. ¡Para no perderse ni un suspiro!

Pero ¡ojo! Para que nadie se confunda ni se cree historias: esta ceremonia no fue para elegir a nuestra Miss Universo. La Organización Miss Venezuela tiene su propio camino para esa corona universal. Primero, una gala preliminar programada para el 26 de noviembre, y después, la elección final de Miss Universe Venezuela 2026, que será el próximo jueves 3 de diciembre. Ese día, Clara Vegas Goetz entregará su título. ¡Así que todavía falta para saber quién nos representará en el Universo! ¿Ya tienen a su favorita?