Espectáculos

Oriana Sabatini, la actriz, cantante y modelo argentina, conocida por sus papeles en "Aliados", es una artista que ama la reinvención. Este año ha estado en modo camaleón total, y su más reciente transformación nos dejó con el flow y la intriga activados.

El pasado 16 de noviembre, la reconocida maquilladora Bettina Frúmboli encendió las redes con un reel en Instagram que mostró a Oriana en una faceta totalmente nueva: ¡rubia, y de una forma que impacta! Con una melenaza que le llegaba al pecho y unas sombras metalizadas que la hacían ver de otro planeta, este look es un giro dramático de su acostumbrado pelo oscuro. El video, que duraba poco más de 30 segundos y estaba musicalizado con "Deeper and Deeper" de Madonna, nos metió de lleno en el detrás de cámaras de la producción de fotos, revelando el trabajo brutal de un equipo de primera. Zacarías Guedes se encargó del cabello, Cristian (@cnavar) como director de imagen y estilista, junto a @palimendez y la escuela Frúmboli Estudio, un equipo que dejó la vara alta. Esa misma noche, Frúmboli sumó tres historias con primeros planos que confirmaron la magnitud de esta increíble transformación.

De impacto: el maquillaje y el estilismo que la rompen

La propuesta de maquillaje que armó Bettina Frúmboli para Oriana fue una verdadera joya. La vimos con los párpados cubiertos por una sombra plateada con acabado metalizado que se extendía hacia el lagrimal y bordeaba la línea inferior de las pestañas con un sutil reflejo celeste, dándole una profundidad brutal a la mirada. Las pestañas, largas, curvadas y separadas en puntas tanto arriba como abajo, enmarcaban unos ojos que definitivamente eran los protagonistas. En la piel, un acabado luminoso que brillaba en los pómulos y el tabique, complementado con un rubor rosado en las mejillas que le daba un toque fresco. Para los labios, el equipo eligió un tono nude amarronado con gloss, con el contorno apenas más oscuro que el relleno, mientras que las cejas se mantuvieron peinadas hacia arriba, naturales y perfectamente definidas, un guiño a las tendencias actuales.

El vestuario tampoco se quedó atrás. Para esta sesión de fotos, Oriana se lanzó con un tapado largo de vinilo color bordó, con un cuello y unos puños de pelo rosa de textura enrulada, un estilismo que gritaba actitud. Posó con él cerrado en varias tomas, primero contra una pared blanca del estudio y luego en primeros planos, con la cabeza inclinada y esa mirada que no dejaba indiferente. En los segundos finales del video, se apreciaba la pantalla de una computadora con el programa de edición abierto, donde las tomas con los ojos en un tono azulado destacaban sobre un fondo celeste, un toque final que redondeaba el aura misteriosa. No hay duda de que Oriana, quien trabaja con Bettina Frúmboli desde al menos abril de 2016 (cuando contó que su estilo favorito era el cat eyes), y con quien incluso posó este año antes de la presentación de su primera novela en la Feria del Libro, confía ciegamente en este equipo para sus looks más audaces.

El cambio de color

Pero el cambio más comentado, el que nos tiene a todos especulando, es el cabello. Oriana apareció con una melena rubia hasta el pecho, con la raíz oscura, raya al medio y unas ondas marcadas que caían impecables de punta a punta. En el reel se ve cómo le retocan los mechones entre una toma y otra, mostrando el cuidado detrás de esta apariencia que, honestamente, le sienta brutal.

La cantante no es ajena a la magia de las pelucas. A principios de septiembre, ya nos había confundido con un bob claro de efecto húmedo. Días después, en el programa de streaming "Sería Increíble" de Olga, nos soltó la bomba entre risas: "Es una peluca muy bien puesta por Zacarías Guedes". En esa misma charla agregó que le divierte ser otras personas por un rato. El 20 de octubre subió a sus redes un álbum con cinco pelucas distintas, acompañado de una frase en la que decía que jugaba a ser muchas. Entre esas opciones, nos mostró un rubio claro con ondas marcadas, un carré oscuro con flequillo recto, una melena castaña extralarga y ondulada, un rubio de ondas suaves y hasta un corte corto con efecto mojado. ¡Imagínate la cantidad de looks que maneja!

Así que, con esta última movida del 16 de noviembre, Oriana Sabatini le suma un capítulo más a su serie de transformaciones que nos tiene pegados desde septiembre. Esta vez, la producción completa, liderada por Bettina Frúmboli y todo el equipo, puso el foco en esos ojos plateados, esa piel luminosa y esos labios con brillo. Sin duda, a esta chica le encanta romper moldes y sorprendernos. ¿Y tú, pana? ¿Crees que este rubio vino para quedarse o ya estás esperando con ansias su próximo glow up?