Famosos

El Miss Venezuela 2026 no solo trae glamour y pasarela; este año, también vino con una "advertencia" que dejó a más de uno con la boca abierta y las redes echando candela. Las candidatas actuales recibieron un mensaje directo de tres figuras conocidas del mundo de los concursos, y no fue precisamente un abrazo de bienvenida: Ariagny Daboín, Mística Núñez y Juan Carlos Da Silva. Aprovechando su plataforma en el programa “Más Allá de la Belleza”, soltaron unas perlitas que no pasaron desapercibidas y que, honestamente, generaron más revuelo que un escándalo de farándula de esos que nos encantan.

Contexto Real: La belleza tiene sus reglas, y la actitud es una de ellas

El Miss Venezuela, el certamen que nos tiene a todos pegados a la pantalla, es uno de los concursos de belleza más importantes del mundo. Cada año, la expectativa es máxima, y la presión sobre las candidatas es inmensa. En este escenario de alta competencia, las exreinas Ariagny Daboín, quien fue Miss Venezuela Mundo 2021, y Mística Núñez, Miss Venezuela World 2025, junto al Mister Venezuela 2026, Juan Carlos Da Silva, decidieron compartir su "experiencia" con las nuevas generaciones. Y sí, esa experiencia incluyó un regaño público que no dejó indiferente a nadie.

El "estate quieto" en vivo y directo

La cosa se puso buena cuando Ariagny Daboín, sin pelos en la lengua, empezó a deslizar cositas que, según ella, les había chismoseado el propio Da Silva sobre el "detrás de cámaras" de la concentración de las aspirantes. ¡Imagínense los secretos de pasillo saliendo al aire! Aunque no señalaron a ninguna chica en particular, sus indirectas fueron más directas que flecha de cupido. Su punto clave, que resonó fuerte, es que la actitud y el comportamiento pueden ser determinantes en el resultado final de una competencia, ¡y no precisamente para bien!

Ariagny, quien representó al país en Miss Mundo 2022, sin lograr alcanzar un top importante, fue la primera en prender el ventilador y soltó la bomba. Les advirtió a las jóvenes que una corona también puede perderse por cuestiones de actitud, como no ser tan amables. Y como para rematar, la aragüeña, licenciada en Psicología Clínica, dijo que hay gente muy bella, pero no. El Mister Venezuela 2026, Juan Carlos Da Silva, quien también es parte del equipo de animadores de “Más Allá de la Belleza” y forma parte del jurado de la noche final, recibió el respaldo de sus compañeros de programa.

Mística Núñez, que se coronó como Miss Venezuela World 2025 y obtuvo el derecho de representar a Venezuela en Miss Mundo, se unió a la conversación para recordarles a las participantes que la apariencia física no es lo único que cuenta. Lo expresó señalándose el rostro. Núñez es farmacéutica y actualmente estudia Medicina.

El público se lanza al ruedo: ¿Crítica constructiva o pura envidia?

Como era de esperarse, la gente en las redes sociales no se aguantó y el chisme explotó como una piñata en cumpleaños. No todos los seguidores del Miss Venezuela vieron con buenos ojos este "consejo" en público. Muchos sintieron que el llamado de atención se convirtió en una crítica que, quizás, era un poco innecesaria y hasta pasada de lanza para las chicas que están a punto de vivir su noche más importante.

Los comentarios no se hicieron esperar y fueron de todo tipo, porque aquí en Venezuela, el público tiene voz y la usa. Hubo quienes dijeron que la crítica no valía y quienes cuestionaron la necesidad de hacer el comentario y, de paso, publicarlo. Otro usuario escribió que si viniera de mujeres que llegaron lejos en sus concursos, hasta le haría caso. El público no perdonó una. Juan Carlos Da Silva, quien llevó la banda de Venezuela en Mister Supranational 2026 en Polonia, también se vio envuelto en la controversia por ser parte de este panel tan franco.

El drama llega en el momento más emocionante del concurso

Y la cereza del pastel: toda esta polémica estalla justo cuando las 25 candidatas están atravesando los últimos días de preparación intensiva. ¡Sí, la recta final antes de la gala principal del Miss Venezuela 2026! Hoy, jueves 19 de noviembre, se celebra la noche de elección en el Estudio 1 de Venevisión. Ahí, con el corazón en la mano, conoceremos a las nuevas representantes nacionales para Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Supranacional.

Pero la cosa no termina ahí. La temporada también nos tiene guardada una gala especial para el Miss Universe Venezuela el próximo 3 de diciembre. Ese día se elegirá a la representante del país para el concurso universal. ¿Será que este "regaño" público les sirvió de algo a las chamas y las puso más pilas, o solo les subió el estrés a mil? ¿O quizás, es una jugada maestra para que se porten como unas reinas impecables?

A ver, ¿ustedes creen que tienen razón las exreinas con su advertencia o se pasaron un poquito con el sermón justo antes de la noche final? ¡Cuéntennos qué opinan, que aquí el chismecito está en su punto!