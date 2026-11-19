Espectáculos

¡Agarren esa! Nuestro querido Roberto Antonio, el que nos ha puesto a bailar con "Marejada" y "Noches de fantasía" en mil fiestas y cuanta rumba se respete, nos pegó un susto de esos que te dejan con el corazón en la mano. ¿Se acuerdan de la energía que el tipo siempre le mete a la tarima, esa que te hace sentir que la fiesta no termina nunca? Pues resulta que ayer, el miércoles 18 de noviembre, en la madrugada, justo después de prender la Feria Internacional de La Chinita en Maracaibo, el cantante sufrió un infarto. ¡Imagínense la escena! Uno termina su show, y de repente, la cosa se pone seria.

Según los reportes, el incidente ocurrió en las primeras horas del día, cuando el cantante abandonaba el escenario. Había ofrecido un espectáculo de esos que el público marabino guarda en la memoria, lleno de ritmo y sabor. Pero la vida tiene sus vueltas inesperadas, y en vez de seguir celebrando, tocó correr contra el reloj. Su equipo de trabajo, que tiene que ser más rápido que Flash y más organizado que un reloj suizo, lo trasladó volando a la Policlínica Maracaibo. Allí, los especialistas de guardia no perdieron ni un segundo, actuando con la rapidez que la gravedad de la situación demandaba; la evaluación fue clara: intervención quirúrgica de emergencia. ¡Una situación que pone los pelos de punta a cualquiera y que nos tuvo a todos en vilo!

Por suerte, y aquí viene la noticia que nos hizo suspirar de alivio y festejar un poquito, la operación culminó de manera exitosa. ¡Gracias a Dios y a esos cirujanos que son unos verdaderos héroes! Fuentes cercanas al mundo del espectáculo, incluso el famoso programa Sábado en la Noche, confirmaron que todo salió a pedir de boca, disipando la preocupación general. Y aunque todavía está en la clínica de la capital zuliana, el Roberto Antonio está en condición estable y bajo estricta observación médica. Nos informan que su evolución es súper favorable, con monitoreo especializado. ¡Así es que se cuida a una estrella de su calibre!

Este episodio nos recuerda que hasta los más rumberos y llenos de energía, esos que parecen incansables en el escenario, tienen sus momentos de vulnerabilidad. Pero de algo estamos seguros: esperamos que se recupere pronto. Nos alegra muchísimo saber que está recuperándose y echándole pichón con esa fuerza que lo caracteriza. ¡Esperamos tenerlo de vuelta en los escenarios dándonos esos clásicos que tanto nos gustan y que son parte de nuestra vida! ¿Cuál es el temazo de Roberto Antonio que pondrías a todo volumen para celebrar esta buena noticia y desearle una pronta recuperación?