Famosos

¡Qué nivel! Nuestro Gabriel Coronel se va con todo para Miss Universo 2026. Este actor, cantante y animador venezolano, que siempre nos deja boquiabiertos con su talento y su sonrisa que derrite, será el encargado de presentar la alfombra roja de Miss Universo 2026. Imagínense el despliegue de glamour, la energía y las cámaras a mil por hora en San Juan, Puerto Rico, donde se armará un show de primera. ¡Esto sí que es subirle el volumen a la fama!

La cita es el martes 24 de noviembre, cuando el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot se vista de gala para la gran final. Y ahí estará él, nuestro criollo, con su carisma inconfundible y esa chispa que lo caracteriza, listo para sacarle los jugos a todas las figuras top, invitados especiales y personalidades que desfilen por la alfombra. ¡Seguro que nos dejará unas perlitas de entrevistas que se harán virales al instante! Queremos ver esos outfits y, sobre todo, las reacciones de las candidatas.

Obvio que esto es una movida grandísima y un trampolín internacional para Gabriel. La transmisión en vivo mostrará el talento de Coronel como parte del staff de presentadores de Telemundo. Este canal, que es una bestia en la cobertura de estos eventos, transmitirá todas las incidencias de la gala, desde el minuto uno hasta la coronación. Y ojo, que no estará solo: lo acompañarán en la conducción los talentosísimos Carlos Adyan y Jacqueline Bracamontes, un trío que promete pura química en pantalla.

Nuestro Gabriel no perdió tiempo para celebrar este nuevo logro, que es un paso de gigante en su carrera profesional. En su cuenta de Instagram, con la humildad que lo caracteriza (y el orgullo que le debe explotar por dentro, ¡verdad!), escribió: “Gracias, equipo, por la oportunidad. Feliz de acompañarlos”. ¡Nos imaginamos la emoción de ese mensaje, porque nosotros ya estamos celebrando por él con bombos y platillos! Es que cuando un venezolano triunfa, ¡triunfamos todos!

Ahora, a Gabriel le toca meterle con todo a la preparación, la logística y, obvio, el viaje a Puerto Rico. Imaginen la adrenalina de compartir con todas las candidatas que están echándole pichón para ver quién le arrebata la corona a la mexicana Fátima Bosch. Su partida hacia la isla ya está pautada para mañana, viernes 20 de noviembre. Se va con su combo de compañeros, así que seguro el viaje será puro cotilleo y risas, ¡y quién sabe cuántos reels y TikToks nos regalan en el camino! ¡Se la va a pasar buenísimo y nosotros lo veremos todo!

Es que Telemundo no se pela una. Son el canal oficial de Miss Universo para todo el público latino en Estados Unidos, y la verdad es que le meten un mundo a esta producción, ¡es una locura! Llevan años a cargo de la transmisión de la final y de una cobertura previa de todas las actividades. ¿Se acuerdan del programa especial “Camino a la corona”? ¡Era una joya que nos tenía obsesionados cada año!

Así que, venezolanos del mundo, ¡a sintonizar Telemundo para ver a nuestro Gabrielito brillar en el universo de la belleza! ¿Quién más está listo para la rumbita de Miss Universo y ver qué looks nos trae el Gabo?