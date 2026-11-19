Espectáculos

La representante venezolana Clara Vegas Goetz, esa misma que nos representa como Miss Universe Venezuela 2025, se lució una vez más y acaparó todas las miradas internacionales. ¿La razón? Su espectacular participación en el evento de moda Runway to the Universe 2026.

Esta gala, que se armó en Puerto Rico, es parte del calentamiento para la edición número 75 del certamen universal, ¡ya estamos contando los días! El escenario fue nada menos que el famoso Coca-Cola Music Hall de San Juan, donde Clara no solo desfiló, sino que dio una cátedra de elegancia, porte y esa seguridad que nos encanta. Los invitados especiales y los medios de comunicación quedaron flechados.

Hasta la mismísima Organización Miss Venezuela se unió a la ovación, resaltando su desempeño impecable a través de sus redes sociales oficiales.

Durante su pasada, nuestra reina venezolana deslumbró con un diseño de alta costura que le calzaba como un guante, realzando cada movimiento y esa presencia escénica que ya le conocemos. Con esto, dejó claro que su preparación para la noche final del Miss Universo está ¡a otro nivel!

Con esta aparición en el Coca-Cola Music Hall, Clara Vegas Goetz sigue sumando puntos clave, de esos que te catapultan al favoritismo. Desde que llegó a la isla del encanto, como le dicen a Puerto Rico, el buzz sobre ella no para, y ya entendemos por qué.

Nuestra soberana nacional ya está en la recta final de la competencia, con una preparación que, digámoslo, está que arde. La meta es clara: llevar en alto el tricolor y traernos la octava corona universal a casa. ¿Quién más está listo para verla coronarse?