Famosos

¡Prepárense para más enredos beisboleros y chistes criollos! Ya soltaron el tráiler oficial de “Papita, maní, tostón 3”, y esta vez la historia se pone todavía más personal para nuestros personajes.

Julissa y Carlitos regresan a Venezuela con un objetivo bien claro: que Carlitos se lance de lleno en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Pero ojo, lo que arranca como la oportunidad de oro para cumplir un sueño deportivo, se convierte en un rollo familiar mezclando el amor por el béisbol con los dramas de casa y la fanaticada.

En esta entrega, Carlitos, el hijo de Andrés y Julissa, vuelve al país después de criarse afuera. Su talento para la pelota lo pone en la mira de varios equipos, pero escoger uno no será tan fácil como robar una base. ¡Imagínense el dilema!

La película, que se llama “Papita, maní, tostón: tercera base”, suma a la novena zuliana al juego, ¡así que la cosa se va para Maracaibo! La película incluye escenarios como el estadio Luis Aparicio ‘El Grande’, la Vereda del Lago, el Mercado Las Pulgas y hasta la calle Carabobo. ¡Un tour por el Zulia mientras disfrutamos la película!

Luis Carlos Hueck dirige y Joanna Nelson está en la producción. El elenco trae caras nuevas que nos tienen emocionados, como Juan Andrés Cabrera y la influencer zuliana Alix Fire, que debuta en el cine con este peliculón. ¡Un salto de TikTok a la gran pantalla, qué nivel!

La cinta tiene previsto llegar a los cines venezolanos en febrero de 2027. Promete mantener esa mezcla explosiva de humor, romance, béisbol y las típicas situaciones familiares que hicieron de las dos primeras un hitazo. Todo comenzó en 2013 con Andrés, un caraquista que se enamora de Julissa, una ferviente magallanera, y ambos terminan ocultando sus verdaderas preferencias deportivas. La primera fue un taquillazo, y la segunda, “Papita 2da Base”, llegó en 2017.

Ahora, casi una década después de la última, la saga se reactiva con Carlitos como el centro del cuento. La eterna rivalidad, las diferencias familiares y el humor venezolano están listos para conquistar las salas otra vez. ¿Quién dijo que el béisbol y el drama no van de la mano?