Famosos

¡Atención, fanáticos del buen perreo y las colaboraciones que nos ponen a bailar! Omar Acedo y Magic Juan no se anduvieron con chiquitas y nos acaban de soltar un EP de siete temas que está disponible desde el 13 de noviembre de 2026 en todas las plataformas digitales.

Estos dos panas, que cuando se juntan la música es la que manda, decidieron ir más allá de un solo sencillo y apostaron por un trabajo completico. Aquí no solo hay canciones nuevas, sino también diferentes ritmos y unas versiones que te van a dejar pidiendo más. ¡Qué nivel de propuesta!

La carta de presentación es “La Plata No Vale Na'”, un temazo que une la fuerza de Omar Acedo y Magic Juan con la explosiva voz de Osmani García. Imagínense esa combinación. Y por si fuera poco, esta joyita viene con su video oficial para que no te pierdas ni un detalle.

Pero la cosa no se queda ahí. Otra canción que está dando de qué hablar y ya tiene al público enganchado es “Solo Contigo (Magic Remix)”. Su lyric video ha generado una respuesta tan brutal que ya es uno de los contenidos audiovisuales que más destaca de este lanzamiento. ¡Es que se pasó de bueno!

Y para los amantes de los beats que te hacen mover el esqueleto sí o sí, hay una sorpresa que te va a volar la cabeza: “La Plata No Vale Na' (House Mix)”. Esta versión le mete electrónica con Ray Roc, transformando la colaboración original con Osmani García en una fiesta total. Perfecta para romper la pista de baile y dejarlo todo ahí.

El EP sigue con una buena variedad para que no te aburras ni un segundo. Temas como “No Soy Bandido”, “Bella Antes De Nacer” y “Sobre Mi” demuestran otras facetas de la conexión brutal que tienen Omar Acedo y Magic Juan. Además, no podemos olvidar la “Solo Contigo (Versión Urbana)”, que ya es un palo.

Lo más cool de todo es que no se casaron con un solo estilo. Nos traen siete canciones que van desde lo urbano más puro hasta remixes que te incitan a perrear hasta el piso. Es la excusa perfecta para seguir creando juntos y dándonos nuevas experiencias musicales. ¿Ya lo escuchaste completo o estás todavía pegado con “La Plata No Vale Na'”?