Famosos

Prepárense, mis amores, porque el 2027 promete ser un año de alto voltaje musical en Venezuela. ¡Imagínense! Ya confirmaron a dos pesos pesados como Shakira, con dos fechas que van a poner a bailar a todo el mundo, y al mismísimo Marc Anthony.

Pero agárrense porque el chismecito bueno viene con un nombre que nos tiene soñando: Jennifer López. Resulta que en el medio artístico están rodando otros posibles nombres de talla mundial, y el de J.Lo está sonando con fuerza en la rumorología.

Todo este revuelo se encendió cuando los periodistas de espectáculos Carmela Longo y Luis del Villar soltaron la sopa en una entrevista exclusiva para Shirley Radio. Ahí, revelaron algunos detalles sobre los artistas internacionales que podrían pisar nuestro suelo el próximo año. ¡Y la expectativa es máxima!

Luis del Villar, quien regresó a Venezuela después de vivir varios años en México, comentó que también se está evaluando una posible visita de Chayanne como parte de su gira “Bailemos otra vez tour”. Un rumor que, para ser honestos, ya lleva tiempo circulando por ahí, pero que ahora toma más fuerza. Del Villar explicó que Chayanne ya está terminando la segunda vuelta de esa gira.

Pero volvamos al plato fuerte: Carmela Longo nos dejó con la intriga al referirse a una artista cuyo nombre comienza por J, que no suele venir muy seguido al país y que es mujer. Aunque mantuvo el nombre en reserva, el rumor apunta a J.Lo. ¡Ya nos hace falta un show de ese calibre aquí!

Las declaraciones de estos comunicadores han desatado una locura total en el público. Estamos todos que no cabemos de la emoción, esperando que confirmen a estas estrellas internacionales que tienen una fanaticada fiel y sólida en toda Venezuela. Si Jennifer López viene, ¿será que nos cantará “On The Floor” en vivo?