Espectáculos

¡No, bueno! Si creían que Gaby Spanic iba a pasar desapercibida, se equivocaron. La actriz venezolana, conocida por sus papeles en telenovelas como La Usurpadora, subió un video a sus historias de Instagram que nos dejó con la boca abierta, mostrando una silueta de infarto y una imagen totalmente renovada a sus 52 años.

Para este momentazo, Gaby optó por un look beige súper glamoroso: un minivestido con cuello halter y un escote en V profundo que no dejó a nadie indiferente. La espalda parcialmente descubierta, la falda ajustada con flequillos plateados y la pedrería en el top le daban ese toque extra que amamos. Complementó el estilismo con unas zapatillas de tacón con plataforma y joyería brillante. En el video, se veía joven y fabulosa, con un maquillaje que le daba un efecto porcelana a la piel, labios rojos intensos, sombras rojizas y blush en los pómulos. Su cabello, recogido en un moño alto con mechones sueltos, era la cereza del pastel.

Aunque este look arrasó, no es la primera vez que Gaby Spanic da de qué hablar. En los últimos meses, ya había causado sensación por los arreglos estéticos que se hizo y que, sin pena, presumió en internet. Entre ellos, un lifting facial para rejuvenecer y afinar su rostro, procedimientos para adelgazar y reducir la flacidez de la piel, y un tratamiento preventivo con bótox que, según ella misma dijo en su momento, la dejó como nueva. Gaby señaló que lo hizo por dignidad y para sentirse bien en esta etapa de su vida.

Hace unos días, la actriz respondió a las críticas y burlas que ha recibido por su nueva imagen, incluso de algunos medios, asegurando que solo se ha hecho procedimientos mínimos. Dijo que tuvo que someterse a algunas intervenciones faciales por granulomas, desarrollados por el uso de estimuladores de colágeno sin supervisión de expertos que, de no atenderse, podrían causar daños irreversibles.

Con la confianza que la caracteriza, Gaby afirmó que está feliz porque no le debe al tiempo explicación ni a la gente que la critica una justificación. Y reafirmó, en un comunicado hecho tras sus procedimientos: "Elegir cuidarme, verme bien y sentirme mejor no me quita la dignidad, la reafirma. Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida. Envejecer no es rendirse, es evolucionar. Y hacerlo desde el amor propio, eso sí es dignidad".

¡Así se habla! ¿Quién más está listo para seguir el ejemplo de Gaby y ser su propia versión más regia?