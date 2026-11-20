Espectáculos

José Luis Rodríguez, el inigualable El Puma, nos dejó con la boca abierta el fin de semana pasado durante su entrevista con el icónico Don Francisco. En "Gigantes con Don Francisco" de Univisión, nuestro cantante venezolano de ochenta y tres años no se guardó nada y repasó los momentos más top de su vida, incluyendo un renacimiento que lo tiene echándole ganas al cuerpo. Es que cuando El Puma habla, el mundo escucha, ¡y nosotros tomamos nota!

El Puma, conocido por éxitos que nos han hecho bailar y suspirar como "Tengo derecho a ser feliz" y "Dueño de nada", se sentó a conversar largo y tendido con el presentador chileno Don Francisco, de ochenta y cinco años. La charla no solo tocó los puntos altos de su carrera, sino que se fue a lo personal, revelando detalles que demuestran la fuerza y resiliencia de este grande de la música.

Cuando la vida te da un segundo aire (literal)

El Puma compartió que su vida se ha marcado por tres grandes hitos: su nacimiento allá por mil novecientos cuarenta y tres, su conversión espiritual a los treinta y tres años, y el doble trasplante de pulmón en dos mil diecisiete que él llama su "renacimiento". Y, de paso, soltó una perlita que nos dejó pensando en la amistad de verdad: ¡Don Francisco fue el único que lo visitó antes y después de esa operación tan ruda!

Contó El Puma que Don Francisco, con una fe que ya quisiéramos muchos, hasta decidió no transmitir un programa que había grabado antes de la cirugía y esperó a que El Puma se operara para pasarlo. ¡Qué nivel de amistad y de visión! Nuestro ídolo pasó ocho años fuera de circulación y confiesa que en ese tiempo se convirtió en un niño de tres años. Obvio, aprovechó para agradecerle a su esposa, que estuvo ahí, al pie del cañón, apoyándolo en todo.

El "semental" de la casa y el queso que nunca llegaba

Pero la entrevista no fue solo de momentos emotivos. El Puma sacó su lado más echador de broma al recordar que era el menor de once hermanos. ¡Once, muchachos! "Mi mamá cerró la fábrica conmigo", dijo, para luego añadir, generando carcajadas en el público: "Mi padre era un buen semental. Cada año preñaba a mi mamá". ¡Imagínense ese hogar! También contó que su mamá los tuvo a todos en casa, con parteras y sin anestesia. ¡Una guerrera!

Recordó con humor cómo en esa casa tan numerosa, la mesa era gigante, y la comida, especialmente el queso rallado (¡qué no falta en una mesa venezolana!), tenía que dar la vuelta entre todos los hermanos. Describió que había arepas, mantequilla, frijoles negros y montañas de queso rallado en medio de la mesa. Y la parte chistosa: cuando el queso llegaba a él, apenas quedaba una brisna. Pobre El Puma, ¡siempre le tocaba el raspado! Don Francisco, por su parte, le mostró videos con testimonios de su partera, que lo recordaba como un bebé grande, y de un profesor que destacaba su pasión musical desde chiquito. ¡Demasiado tierno!

Vivir cada día como si fuera el último

Sobre el trasplante de pulmones, un tema que siempre genera curiosidad, El Puma confesó que aún no sabe de quién eran esos pulmones que le salvaron la vida. "Solo me dijo el médico que eran muy bonitos", soltó con esa picardía que lo caracteriza. Don Francisco se quedó impactado, y nosotros también, porque no es nada común que alguien vuelva a cantar con esa potencia después de una operación tan compleja. La cirugía fue el doce de diciembre de dos mil diecisiete, y ya casi van nueve años de esa nueva oportunidad.

El Puma lo tiene clarísimo: nadie tiene garantizado el vivir. Por eso, para él, cada día es un regalo y no quiere darle descanso a su cuerpo: quiere sacarle hasta la última gota de energía y seguir en esto hasta donde le llegue. ¡Así se habla! Una filosofía de vida que deberíamos aplicar todos, ¿verdad? El Puma nos enseña que, incluso después de lo más difícil, la vida sigue siendo un espectáculo. ¡Qué energía la de este señor, de verdad! Nos da ganas de salir a darle con todo a la vida. ¿No les parece?