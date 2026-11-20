Famosos

¡Agárrense, fanáticos! Chino y Nacho, ese dúo icónico que nos puso a bailar con temas como “Andas en mi cabeza” y “Me voy enamorando”, por fin regresa a Venezuela. Por primera vez en una década, los venezolanos confirmaron su primer concierto en casa para el 14 de febrero.

El reencuentro será en la mismísima Valencia, la ciudad que los vio nacer musicalmente en 2007, ¡imagínense la carga emotiva! Este show será la patada inicial de su 'Radio Venezuela World Tour 2027', una gira internacional que celebra nada más y nada menos que veinte años desde sus inicios artísticos. Según la nota, el concierto es una oportunidad para reencontrarse con sus raíces y volver a compartir su música con el público venezolano.

Y hablando de música nueva, el dúo no ha estado quieto. Lanzaron "Radio Venezuela" en abril pasado y luego, en octubre, le dieron un twist con "Radio Venezuela: fresco". Este último volumen trae una nueva generación de artistas que está llevando la identidad musical del país a nuevos públicos. Su último disco de estudio juntos, "Chino & Nacho is Back", salió en 2021.

Chino y Nacho no son los únicos que están haciendo maletas para Venezuela. Parece que 2027 viene cargadito de estrellas. Shakira tiene pautado un conciertazo para el 16 y 17 de enero en Caracas, ¡su primera vez en casi dieciséis años! Y Marc Anthony también se suma a la fiesta con una fecha el 4 de febrero en la capital. Es como si todas las leyendas de la música estuvieran diciendo: "Venezuela, aquí vamos de nuevo".

Todo este movimiento de grandes shows se da mientras el país atraviesa un proceso de transformación económica y de transición política impulsado por Estados Unidos, luego de que capturara a Nicolás Maduro el 3 de enero de este año, con el fin de celebrar unas elecciones presidenciales.

Pero dejando lo serio a un lado, lo que nos tiene emocionados es ver a Chino y Nacho juntos otra vez, dándolo todo en el escenario. ¿Quién más está listo para corear sus temas viejitos y nuevos como si no hubiera un mañana?