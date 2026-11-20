Espectáculos

¡Atención, fanaticada! El tan esperado regreso de Shakira a Venezuela, después de casi dieciséis años de ausencia, ya está generando más drama que una telenovela de la tarde. Este martes, la preventa de entradas para sus dos conciertos en Caracas, pautados para el 16 y 17 de enero de 2027, se convirtió en un verdadero festival del caos para sus seguidores.

La razón de tanto revuelo fue la filtración y reenvío masivo de un enlace para comprar boletos, que venía acompañado de un código para fans. Este link se corrió como pólvora por WhatsApp, con la etiqueta de reenviado muchas veces. ¿El detalle? La preventa general oficial estaba anunciada para este jueves 19 de noviembre de 2026, pero este acceso adelantado dejó a muchísimos intentando asegurar su puesto antes de tiempo.

El resultado fue una mezcla agridulce. Por un lado, decenas de afortunados lograron publicar en redes sociales capturas –censuradas, eso sí– de sus entradas, mostrando que la compra funcionó para algunos. Pero la otra cara de la moneda fue más amarga: muchos que compraron en línea y pagaron sus boletos, que ojo, cuestan entre 60 y 650 dólares, nunca los recibieron en su correo. ¿La solución? Se lanzaron a las taquillas físicas de la empresa en un centro comercial caraqueño para exigir una explicación y, claro, ¡sus entradas!

Hasta ahora, la empresa encargada del chism... digo, de la venta de entradas, no ha soltado prenda sobre el embrollo, y el enlace oficial del evento ni aparece en su web. Un club de fans de Shakira, ¡con toda la razón!, sacó un comunicado exigiendo transparencia. Denunciaron que la circulación de "un supuesto enlace de preventa exclusiva (...), sin un anuncio oficial previo ni información que confirmara su legitimidad, generó confusión, incertidumbre y desconfianza".

Y la cosa se pone más tensa: el club de fans también dijo que, supuestamente, el 70 por ciento del recinto ya se habría vendido en esa preventa. Esto, obviamente, hace que uno se pregunte cuántas entradas reales quedarán para el público. Los conciertos de la barranquillera, que forman parte de su exitosa gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, serán en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, que tiene capacidad para hasta 50.000 personas.

Para que se hagan una idea, la última vez que Shakira vino a Venezuela fue en marzo de 2011, con su ‘Sale el Sol World Tour’ en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar. Parece que el regreso no podía ser menos dramático, ¿verdad? ¿Será que a este caos le espera una solución o los fans tendrán que armar otro Shakira-gate?